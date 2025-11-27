Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Бажаю здоров’я!

Коротко про сьогодні. Цей день, як і кожен день зараз, використовуємо для консультацій із партнерами. Кожен день – обмін інформацією, всіма даними, які потрібні, щоб визначити оптимальні кроки. Російська війна триває, і ми всі чуємо, що Росія плює на намагання ключових світових держав закінчити війну реально – тривалим миром. Але чи буде мир, залежить не від погроз Росії, не від того, які там ультиматуми звучать, а від того, які умови забезпечить світ, щоб не можна було продовжувати цю агресію. І від того, що ми самі будемо робити для захисту своєї держави, своїх людей, своїх українських національних прав.

Зараз однаково важливі наш захист позицій, наш спротив на фронті й спільна з партнерами робота заради кращих дипломатичних позицій. І все налаштоване на таку роботу.

Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні – наприкінці тижня – продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу. Ми й зараз на зв’язку з американською стороною та з нашими європейськими друзями. Також я інформую наших партнерів в інших частинах світу, і я дякую їм за підтримку нашого суверенітету, нашої держави. Водночас ми робимо все, щоб в України була достатня оборонна підтримка.

Це очевидно для всіх у світі, що в Росії своєї міжнародно визнаної території не просто найбільше, а найбільше не освоєно й занедбано. Вся Росія існує заради Москви та Петербурга, а все інше у них якщо розвалиться – то ніхто й не помітить. Тому, коли вони хочуть іще кілометри української землі, це взагалі не про територію для них. Це про довічну владу для них – це про підкорення сусіднього народу, і ми чітко побачили, що від Росії не можна очікувати нічого, крім знищення. І не тільки ми це побачили – кожен у Європі, кожен сусід Росії – від Фінляндії до Казахстану та Японії. Відповідно, всі розуміють, що треба робити для захисту, і саме український захист позицій – ключове завдання наше й усіх наших партнерів. Чим сильніші ми в захисті на фронті, тим більше ми зможемо досягти в дипломатії і тим більш активно світ допомагатиме нам тиснути на Росію, щоб вона закінчила свою війну.

Сьогодні відбулася важлива зустріч санкційних координаторів європейських держав. І якщо Путін не хоче зупинятись, санкції не будуть зупинятись. Пріоритети зрозумілі – бити по російській нафті, по російській технологічній складовій, по їхніх фінансах, по їхніх активах, які працюють на російську воєнну машину. Світ нам допомагатиме.

Я дякую кожному, хто тисне зараз на агресора, хто захищає Україну від тиску. Ми це дуже цінуємо й бачимо кожне таке зусилля. Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене, і ми готуємо твердий ґрунт для таких перемовин. Україна стоятиме на ногах міцно. Завжди стоятиме. Дякую всім, хто нам допомагає! Дякую кожному, хто захищає Україну, як себе особисто.

Слава Україні!

