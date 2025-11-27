Ок повідомили в Офісі Генпрокурора, росіяни вбили п’ятьох українських захисників, які потрапили в полон і не могли чинити опір.

Вранці 27 листопада 2025 року на Гуляйпільському напрямку, у Запорізькій області, російські військові холоднокровно розстріляли наших захисників, які перебували у полоні.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.