Державна служба України з етнополітики та свободи совісті розпочинається другий етап бронювання від мобілізації, що передбачає бронювання працевлаштованих у критично важливих релігійних організаціях священнослужителів.

“Наказом затверджено Порядок подання документів для бронювання священнослужителів на період мобілізації та на воєнний час, визначено механізм подання документів для бронювання священнослужителів, які є керівниками, а також працюють в релігійних організаціях на умовах трудового договору, а також встановлює вимоги до документів, що подаються для бронювання або анулювання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації”, – йдеться в повідомленні відомства, пише Iнтерфакс.

Таким чином, Держетнополітики, продовжуючи бронювання керівників, розпочинає другий етап бронювання усіх інших священнослужителів, що працевлаштовані на посади священнослужителів у критично важливих релігійних організаціях.

Зокрема, тепер підлягають бронюванню військовозобов’язані священнослужителі–керівники релігійних організацій та священнослужителі–працівники, які на умовах трудових договорів працюють в релігійних організаціях, та займають такі посади: керівник релігійного центру, релігійного управління, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності; заступник керівника релігійного центру; керівник релігійної громади, монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності; працівник релігійного центру, релігійного управління, релігійної громади, монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності, що має трудові правовідносини у релігійній організації.

Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів України передбачив можливість бронювання священнослужителів релігійних організацій в умовах мобілізації. Встановлено, що бронюванню підлягають священнослужителі за переліком посад, затвердженим Держетнополітики. Визначено також, що на юридичні особи – релігійні організації не поширюється вимога про зарплату 20 тис. грн, яка є для критично важливих підприємств, працівників яких можуть забронювати.

5 лютого Держетнополітики затвердила критерії визначення релігійної організації як критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також перелік посад військовозобов’язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

6 червня Держетнополітики затвердила перелік із 7726 юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Пізніше цей перелік було розширено до 9216 релігійних організацій.

Станом на кінець липня було заброньовано майже 2,3 тис. священнослужителів-керівників релігійних організацій.

15 вересня голова Держетнополітики Віктор Єленський повідомив, що на статус критично важливих надано менше половини релігійних організацій, які реально діють в Україні.