За публічного обвинувачення прокурорів Миколаївської обласної прокуратури суд визнав винним 30-річного мешканця Миколаєва у несанкціонованому поширенні інформації щодо переміщення та розміщення Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Суд призначив чоловікові покарання — 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, передає Інше ТВ.

Прокурори довели, що обвинувачений, маючи проросійські погляди, встановив контакт із прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (псевдонім «Лохматий») через один із Telegram-каналів. Під час спілкування він передавав представникам держави-агресора координати бойових позицій зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп, які забезпечують протиповітряну оборону прифронтового Миколаєва.

До набрання вироком законної сили засуджений і надалі утримуватиметься під вартою.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві до 15 років ув’язнення засуджено держзрадника, який воював на боці окупантів