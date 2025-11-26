Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на ЧЕТВЕР, 27 листопада. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 05:30 – 07:00; 10:30 – 14:00;
1.2 – 14:00 – 17:30;
2.1 – 10:30 – 14:00;
2.2 – 10:30 – 14:00; 17:30 – 20:30;
3.1 – 14:00 – 17:30;
3.2 – 05:30 – 07:00; 14:00 – 17:30;
4.1 – 07:30 – 10:30; 14:00 – 17:30;
4.2 – 10:30 – 14:00; 21:00 – 23:30;
5.1 – 07:00 – 10:30; 17:30 – 21:00;
5.2 – 07:00 – 10:30;
6.1 – 07:00 – 10:30; 17:30 – 20:30;
6.2 – 05:30 – 07:00; 14:00 – 17:30.
УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут👇
https://off.energy.mk.ua/