кількість вакансій із можливістю бронювання за рік зросла у 8 разів, найбільше пропозицій – у сферах, де потрібні робітничі професії, а попит серед шукачів також суттєво зріс, свідчать дані OLX Робота, пише УНН.

Найбільше оголошень із можливістю бронювання фіксують у категорії “Виробництво, робітничі спеціальності” у розділі “Інше”. Ідеться про вакансії для пилорамників, кухарів, операторів верстатів, електриків, заправників та інших працівників. Кількість таких оголошень стала більшою в 11 разів.

Суттєве зростання спостерігається і в інших категоріях. Порівняно з жовтнем 2024 року, у жовтні 2025 кількість вакансій виросла так:

різноробочий – у 18 разів;

продавець – у 13 разів;

будівельник – у 9 разів;

вантажник – у 8 разів;

водій – у 5 разів.



Попит на вакансії з бронюванням зріс у 16 разів

Кількість відгуків від шукачів у жовтні 2025 року порівняно з минулим роком збільшилася у 16 разів – від десятків до сотень і тисяч.

Найбільш популярні вакансії серед кандидатів – ті ж, що й серед роботодавців.

Зокрема:

продавець – відгуків стало більше у 66 разів більше;

різноробочий – у 38 разів;

будівельник – у 9 разів;

водій – у 8 разів;

вантажник – у 7 разів.



Регіони-лідери та рівень зарплат

Найбільше оголошень із бронюванням у жовтні 2025 року зафіксували у Київській області – майже 2 тисячі.

По 300-700 вакансій – у Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Одеській областях.

У Запорізькій та Івано-Франківській було 200-250 оголошень, в інших регіонах – 100-200.

Найвищі медіанні зарплати пропонують у: