У Києві знову очікують на візит міністра Сухопутних військ США Деніела Дрісколла, а спецпосланець від США Стівен Віткофф має відвідати Москву. Усе – для узгодження пунктів “мирного плану” щодо врегулювання війни Росії проти України.

BBC News Україна зібрала найактуальніші заяви світових політиків, а також США і Росії щодо роботи над цим документом та перспектив його погодження.

Американці їдуть до Москви

25 листопада президент США Дональд Трамп повідомив, що спецпосланці Стівен Віткофф і Ден Дрісколл говоритимуть з Росією та Україною відповідно для укладання “мирної угоди”.

“Сподіваючись завершити цей мирний план, я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з президентом Путіним у Москві, і водночас міністр армії Ден Дрісколл зустрінеться з українцями. Мене, а також віцепрезидента Дж. Д. Венса, державного секретаря Марко Рубіо, військового секретаря Піта Геґсета та керівника апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, проінформують про весь досягнутий прогрес”, – написав він.

Трамп також зазначив, що початковий “мирний план” із 28 пунктів доопрацювали “з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності”.

“Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про припинення війни буде остаточно укладена або перебуватиме на завершальній стадії”, – наголосив Трамп.

Пізніше він також повідомив, що поїздка його посланця Стіва Віткоффа до Москви відбудеться наступного тижня, а під час візиту до нього може доєднатись зять глави Білого дому Джаред Кушнер.

Що кажуть у Росії

26 листопада у Кремлі заявили, що отримали неофіційними каналами “кілька паперів” “останніх версій” мирного плану з врегулювання війни Росії в Україні, але кажуть, що “серйозного обговорення” з американською стороною ще не було.

“Мирний план ще взагалі детально ні з ким не обговорювався. Ми його бачили, нам його передали, але обговорення ще не було”, – сказав радник російського лідера Юрій Ушаков у коментарі кореспонденту російського державного ЗМІ.

“Я навіть зараз не буду обговорювати, кілька варіантів, у дечому можна навіть заплутатися. Скажемо так: якісь останні версії до нас потрапили, але наголошу: серйозного обговорення між командами двох сторін ще не було. Але контакти йдуть”, – сказав радник Володимира Путіна.

Окрім того у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України, але наголосили, що поступок щодо цього з боку Москви не буде.

“Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, у тому числі в контексті СВО, не може бути й мови”, – цитує державне російське агентство ТАСС слова заступник голови МЗС Росії Сергія Рябкова.

Що кажуть у США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив медіа у брехні через появу публікації про два діаметрально протилежні підходи щодо війни РФ проти України в адміністрації Дональда Трампа.

“ЗМІ брешуть, щоб зірвати плани президента. Все дуже просто”, – зазначив Венс, коментуючи статтю NBC News, в якій йшлося про протистояння “двох бачень” в адміністрації США щодо російсько-української війни.

Держсекретар США Марко Рубіо теж назвав “фейком” публікацію про розкол щодо питання України. Таким чином він спростував інформацію NBC News, яке з посиланням на два анонімні джерела повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл під час нещодавнього візиту до Києва, нібито, заявив українським посадовцям про “нависаючу загрозу поразки” і погіршення переговорних позицій Києва, якщо бойові дії триватимуть далі.

“Ця історія – лише останній приклад тривалої серії 100-відсотково фейкових повідомлень про розкол в адміністрації Трампа щодо того, як припинити війну в Україні. Ці люди не просто помиляються, вони буквально вигадують”, – написав Рубіо.

Президент США Дональд Трамп 25 листопада на запитання, на які поступки має піти Москва, заявив: “Велика поступка, що вони припинять бої і не забиратимуть більше територій”.

Позиція Європи

Британія заявила, щопід час переговорів щодо американських мирних пропозицій “було досягнуто прогресу”, а Україна “запропонувала деякі конструктивні зміни”.

“Ми рухаємося у позитивному напрямку, і сьогоднішні ознаки вказують на те, що більша частина тексту, як вказує Володимир (Зеленський. – Ред.), може бути прийнята”, – повідомив британський премʼєр Кір Стармер.

Франція каже про появу можливості “досягти реального прогресу на шляху до справжнього миру” між Україною та Росією.

“Але абсолютною умовою для міцного миру є низка дуже надійних гарантій безпеки, а не лише гарантії на папері”, – підкреслив президент Еманюель Макрон.

Водночас він наголосив, що “мирні плани” для припинення російсько-української війни не мають виглядати як вимога капітуляції України.

Німеччина заявила, що війну в Україні варто припинити, але не на умовах, які означали б “капітуляцію”.

“Путін повинен усвідомити, що він не має шансів виграти цю війну за рахунок європейського порядку свободи і миру”, – наголосив канцлер Фрідріх Мерц.

Він також привітав спроби президента США Дональда Трампа припинити війну, однак наголосив, що “європейські справи можуть вирішуватися тільки за згодою Європи”, оскільки вона “не є пішаком, а суверенним гравцем, що має власні інтереси та цінності”.

Підпис до фото,Макрон послідовно наполягає на тому, що безпека України – це безпека Європи

Латвія зазначила, що перемовинах щодо завершення війни в Україні ключовими принципами мають бути повага до її суверенітету, територіальної цілісності й безпекових інтересів.

“Головне – зробити усе можливе, щоб гарантувати, що у переговорному процесі Україна могла розраховувати на ці три базові принципи. Є досить обнадійливі новини, але одна справа – діалог між США та Україною, а зовсім інша – чи Росія зацікавлена виконувати будь-які мирні домовленості”, – заявив президент Едгарс Рінкевичс.

Литва наголосила: США мають зайняти більш жорстку позицію щодо Росії.

“Нема потреби тиснути на Україну; тиснути потрібно на Росію”, – наголосив Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс.

Він також похвалив українську переговорну команду як “сильну і спроможну” та додав, що Київ продемонстрував значну гнучкість.

“Я б дуже хотів бачити таке ж і з боку Росії”, – підкреслив Будріс.

Польща заявила: вона “не стане жертвою” потенційної мирної угоди між Росією та Україною, яку просуває американська сторона.

Заступник польського міністра оборони Павло Залевський, коментуючи можливі наміри розміщення європейських винищувачів у Польщі, зазначив: “Ми вже не вникали в походження цього пункту. Я не знаю, хто його туди вніс, тому не хочу тут розмірковувати. Для мене важливо, що американська сторона розуміє, що такого роду формулювання не повинно бути в такому документі”.

Європарламент: Євродепутати підготують власну позицію щодо обговорюваного мирного плану для України.

Текст резолюції має бути фіналізований до вечора середи, і поставлений на голосування у четвер, 27 листопада, у часовий проміжок з 13:00 до 15:00 (14:00–16:00 за Києвом).

Угорщина і її окрема думка

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що “мирний план” США вже привів би до відновлення миру в Україні, якби його не “саботували” європейські лідери.

“Ми вважаємо, що цей мирний план є величезною можливістю для досягнення миру. І українці, і ми, європейці, занадто багато втратили через цю війну і не хочемо платити ще більшу ціну за війну, в якій ми не несемо жодної відповідальності”, – сказав голова МЗС Угорщини.

“Тому ми тримаємо кулаки за президента Трампа і просимо відповідальних осіб у Брюсселі та західноєвропейських лідерів не саботувати переговори. Якби вони досі не саботували плани президента Трампа, план президента Трампа був би успішним”, – додав він.

У ЗМІ також поширюється інформація про те, що прем’єр-міністр Угорщини Володимир Орбан може 28 листопада відвідати Володимира Путіна, однак офіційних повідомлень про такий візит, як і про його можливі мотиви угорська влада наразі не повідомляла.

Підпис до фото,Угорський лідер Віктор Орбан (праворуч) є одним із найпалкіших прихильників президента Трампа

Злита розмова Віткоффа та Ушакова

25 листопада видання Bloomberg опублікувало розшифровку розмови спецпосланця від США Стіва Віткоффа й радника Путіна Юрія Ушакова про підготовку мирного плану США.

Агенція посилається на телефонну розмову між Віткоффом та Ушаковим, яка відбулася 14 жовтня і тривала трохи більше п’яти хвилин.

У ній, за даними агенції, Віткофф радив Ушакову, як Путіну обговорювати з Трампом українське питання.

Саме ця розмова, схоже, стала початком мирної пропозиції США із 28 пунктів, пише Bloomberg.

Зокрема, Віткофф радив Путіну зателефонувати Трампу до візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому, а також привітати Трампа з досягненням мирної угоди у Газі.

На запитання про той дзвінок Віткоффа Трамп відповів, що не переглядав його розшифровку, але чув, що це були “стандартні переговори”.

“Він має продати це Україні. Він збирається продати Україну (імовірно, Трамп мав на увазі мирний план щодо України – Ред.) Росії . Ось що робить посередник” , – сказав він журналістам у вівторок.

Член Палати представників Конгресу США Дон Бейкон, який представляє Республіканську партію, заявив, що спецпосланець президента Стів Віткофф має бути звільнений.

“Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Хіба російський агент, який отримує гроші, вчинив би гірше за нього? Його слід звільнити”, – підкреслив Бейкон.

Очікування України

“Багато правильного враховано в цій рамці”, – заявив 24 листопада президент України Володимир Зеленський про “мирний план” після переговорів у Женеві.

“Ще є зараз над чим попрацювати всім разом, дуже непросто, щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно… Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід – чутливі речі, сенситивні речі я обговорю з президентом (США Дональдом) Трампом”, – наголосив президент.

Американські й українські посадовці також обговорюють можливість візиту Зеленського до США – можливо, вже цього тижня – для обговорення плану з Трампом, зазначає Reuters.

Один зі співрозмовників агентства каже, що президенти мають особисто обговорити найчутливіші теми, зокрема територіальне питання.

Джерело ВВС News Україна вказує, що такий візит може бути, але наразі про його терміни невідомо.

Водночас, як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, у Києві цього тижня знову очікують на візит міністра Сухопутних військ США Деніела Дрісколла.

“Готові продовжити працювати максимально швидко, щоб фіналізувати кроки, необхідні для закінчення кровопролиття. Є хороша основа, зроблена в Женеві, і президент Зеленський та вся команда у Києві повністю налаштовані на подальшу роботу. Україна ніколи не була й не буде перепоною для миру”, – наголосив голова ОП.