Суд Європейського Союзу ухвалив, що Польща не може відмовляти у визнанні законних одностатевих шлюбів, укладених в інших країнах ЄС, якщо це перешкоджає реалізації прав громадян ЄС.

Про це йдеться у рішенні Суду Європейського Союзу, пише Суспільне.

Позивачі, громадяни Польщі, уклали одностатевий шлюб у Німеччині та звернулися до польських органів із проханням внести свідоцтво про шлюб до цивільного реєстру. Польські органи відмовили, посилаючись на національне законодавство, яке не дозволяє шлюби між особами однієї статі.

Суд ЄС постановив, що хоча питання укладання шлюбу належить до компетенції держав‑членів, вони зобов’язані дотримуватися права ЄС, зокрема у сфері свободи пересування та права на сімейне життя.

“Відмова визнати шлюб між двома громадянами Союзу суперечить законодавству ЄС, оскільки порушує свободу та право на повагу до приватного та сімейного життя”, – заявив суд.

Рішення не зобов’язує Польщу впроваджувати одностатеві шлюби у власному законодавстві, але встановлює обов’язок визнавати такі шлюби для цілей реалізації прав, передбачених правом ЄС.

Одностатеві шлюби та партнерства в ЄС

У більшості країн Євросоюзу одностатеві шлюби або зареєстровані партнерства вже легалізовані. Одностатеві шлюби офіційно дозволені в Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, Франції, Іспанії, Швеції, Фінляндії, Данії, Португалії, Ірландії, Німеччині, Австрії, Мальті, Хорватії, Греції та Естонії.

Декілька держав-членів запровадили цивільні партнерства або аналогічні форми визнання одностатевих пар без повного шлюбу. Серед них – Італія, Словенія, Чехія, Литва та Латвія. Такі партнерства гарантують права, близькі до прав подружжя, зокрема щодо спадкування, соціального забезпечення та податкових пільг, але не передбачають повного шлюбного статусу.

Країни ЄС, які наразі не визнають одностатеві шлюби або партнерства, здебільшого розташовані у Східній Європі. Польща, Угорщина та Словаччина мають законодавство, що визначає шлюб тільки як союз чоловіка та жінки, і поки не передбачають альтернативних форм офіційного визнання для одностатевих пар.

Визнання одностатевих шлюбів у ЄС забезпечує реалізацію прав громадян у сфері свободи пересування, соціального забезпечення, медичного страхування та інших прав, передбачених європейським законодавством.

Права ЛГБТ-людей в Україні

13 березня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9103 “Про інститут реєстрованих партнерств”. Мета цього документу – створення в Україні інституту реєстрованих партнерств, що буде доступний як для одностатевих, так і для різностатевих пар.

У цій петиції на підтримку законопроєкту № 9103 “Про інститут реєстрованих партнерств” наголошується, що пари, які не хочуть або не можуть оформити шлюб, не мають змоги отримати такі ж права, що й одружені. Зокрема, це стосується одностатевих пар, серед яких пари ЛГБТІК+військових.

Дехто з військових ЛГБТІК+ не дожили до моменту, коли зможуть оформити свої стосунки, додається у петиції. Автор документа також зазначає, що одностатеві партнери не можуть ухвалити рішення щодо лікування свого партнера чи партнерки, якщо він чи вона були поранені, та не можуть ухвалити такі рішення самостійно.

Або, в гіршому випадку, якщо він чи вона загинули, не можуть розпоряджатися тілом, одержати спадок за пільговими умовами чи соціальний захист з боку держави, як це передбачено для сімей військових або постраждалих від війни.

37% українців підтримують легалізацію одностатевих шлюбів в Україні. Проти цього виступили 42%, а 33% з них – категорично проти. Ще 22% не визначилися з відповіддю.

