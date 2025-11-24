Команда водолазів-дайверів, які займаються збиранням сміття, підняла те, що, як вважають, є російським пристроєм стеження біля узбережжя Уельсу.

Про це пише ВВС.

Дайвери з організації Neptune’s Army of Rubbish Cleaners (NARC) виявили цей об’єкт 15 листопада під час звичайного занурення в Морській заповідній зоні Скомер, біля мису Вултак у Пембрукширі.

Спочатку команда припустила, що пристрій був частиною навігаційного маркера, але пізніше запідозрила, що він нагадує гідроакустичний буй — пристрій акустичного моніторингу, який часто використовують для виявлення підводних човнів.

Незалежний оборонний аналітик сказав, що «впевнений» у тому, що знайдений предмет — це зруйнований вибухом російський гідроакустичний буй RGB-1A.

Дейв Кеннар, голова NARC, повідомив, що об’єкт знайшов добровольчий дайвер Тім Сміт-Гослін, затиснутим у ущелині.

Після додаткового огляду та дослідження, включно з обговореннями з колегами з Портової влади, дайвери дійшли висновку, що предмет має схожість із буями, які використовують для підводного виявлення.

Пристрій, який пан Кеннар описав як «побитий», має приблизно 120 см (50 дюймів) завдовжки та важить близько 15 кг (2,4 стоуна).

Його підняли за допомогою підйомного мішка, перш ніж винести на поверхню.

Хоча команда зазвичай знаходить сміття, як-от рибальські снасті, таких об’єктів раніше їм знаходити не доводилося.

Проте BBC стало відомо, що подібні предмети не рідкість на морському дні навколо Великої Британії через десятиліття військово-морської активності в цих водах.

Представник Королівського флоту сказав: «Ми не коментуємо конкретні підводні операції чи окремі знахідки через міркування оперативної безпеки.

«Королівський флот постійно контролює й захищає британські води за допомогою різних морських засобів і тісно співпрацює зі союзниками та партнерами, щоб підтримувати поінформованість про морську обстановку та стримувати загрози інтересам Великої Британії».

Незалежний оборонний аналітик і експерт із підводних човнів, який побажав залишитися неназваним, сказав, що «впевнений», що знайдений об’єкт є російським гідроакустичним буєм RGB-1A — типом, який зазвичай скидають російські дальні патрульні літаки Ту-142М.

Він додав: «Хоча є припущення, що пристрій більше не використовується, кілька таких самих моделей упродовж останніх років знаходили на пляжах у Великій Британії, Ірландії та Литві.

«Їхня поява та відносна відсутність морських нашарувань свідчать, що їх, ймовірно, скинули нещодавно».

Доктор Енді Скулік, стратегічний оборонний консультант, також визначив пристрій як «російський гідроакустичний буй типу RGB, імовірно RGB-1».

Він звернув увагу на схожість між новою знахідкою та раніше ідентифікованими буями, включно з трьома вертикально розташованими гідрофонами та ознаками, характерними для руйнування на великій глибині.

За його словами, на пристрої бракувало оболонки, яка мала б бути пофарбована в оранжевий колір та містити серійний номер.

Повідомлення про подібні знахідки також надходили з російського Новосибірського регіону у 2023 році та з Литви у 2024 році.

Що таке гідроакустичний буй?

Гідроакустичний буй — це поєднання слів «сонар» та «буй». Це акустичний сенсор, який використовують для виявлення підводних об’єктів, таких як субмарини.

Оскільки радіосигнали та GPS погано проходять через морську воду, такі буї є життєво важливими елементами сучасних систем виявлення й їх регулярно використовують під час військових навчань та операцій.

Уперше їх застосували під час Другої світової війни для пошуку німецьких підводних човнів. Вони стали ключовим інструментом у відстеженні субмарин у період Холодної війни й досі використовуються у військовому нагляді та в операціях пошуку та порятунку.

Серед іншого, їх використовували під час пошуків зниклого апарата Titan у 2023 році та під час пошуків рейсу Malaysia Airlines 370 у 2014 році.

Влада попереджає, що пересічні громадяни не повинні торкатися чи переміщувати підозрювані гідроакустичні буї, оскільки вони можуть містити небезпечні матеріали. Замість цього слід телефонувати 999 і просити службу берегової охорони.

Виявлення буя збіглося з тим же тижнем, коли міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив, що російське судно «Янтар» діяло на межі британських вод.

Хоча Росія описує судно як океанографічне дослідницьке, на Заході вже давно стежать за його рухами та висловлюють занепокоєння, що корабель таємно картографує британські підводні кабелі, якими проходить понад 90% даних країни, включно з мільярдами доларів фінансових транзакцій.

У нещодавньому загостренні повідомлялося, що пілотів патрульної авіації Королівських ВПС засліплювали лазерами з борту судна — дії, які пан Гілі назвав «надзвичайно небезпечними».

Він заявив, що Велика Британія готова до будь-яких подальших дій, якщо корабель рушить на південь.

У заяві російського посольства повідомлялося, що країна «не зацікавлена в британських підводних комунікаціях».