“Мирний план” США для України передбачає повернення Росії до G8. Канцлер Німеччини заявив, що у G7 ніхто, крім США, цього не бажає. Передумов для цього теж немає, наголосив Фрідріх Мерц.

Про це повідомляє DW.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключає повернення Росії до G8, як це передбачено в “мирному плані” США для України. “На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи”, – заявив Мерц у неділю, 23 листопада, на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі.

Мерц наголосив, що повернення до формату G8 може бути узгоджено лише на основі консенсусу. Президент Франції Еммануель Макрон висловив аналогічну точку зору напередодні, коли заявив, що передумов для повторного прийняття Росії немає.

Як відомо, Росію було виключено з групи G8 у 2014 році після анексії нею українського Криму. Під час свого першого президентства у 2017-2021 роках Дональд Трамп неодноразово безуспішно намагався сприяти поверенню РФ до клубу G8.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року до обрання Трампа президентом США це питання взагалі не підіймалося. На останньому саміті G7 Трамп назвав виключення РФ з Групи семи “великою помилкою”.

“Мирний план”: США пропонують реінтегрувати РФ у глобальну економіку

У “мирному плані”, який США представили цього тижня і повний текст якого опублікували ЗМІ, є пункт про реінтеграцію РФ в глобальну економіку.

У ньому, крім запрошення Росії повернутися до G8, також ідеться про поетапне скасування санкцій проти РФ, укладення зі США довгострокової угоди про економічне співробітництво для взаємного розвитку в галузях енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата-центрів, проєктів із видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей.

Нині група G7 складається з США, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Канади та Японії. ЄС також є її членом.

Росія офіційно досі є членом групи G20. Однак Путін востаннє фізично був присутній на саміті G20 у 2019 році.