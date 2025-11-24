23 листопада та в ніч проти 24 на території Миколаївщини виникло п’ять пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Дві з них до прибуття підрозділів ДСНС встигли загасити самі господарі: у м. Миколаєві у квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку зайнялась пральна машинка, а у селищі Криве Озеро Кривоозерської громади Первомайського району — генератор на території приватного домоволодіння. Площі обох пожеж були незначними, і завдяки своєчасному реагуванню власників вдалось не допустити збільшення їх масштабів та нанесення більшої матеріальної шкоди.

У трьох інших випадках боротись із вогнем довелось підрозділам ДСНС Миколаївщини:

– у селищі Криве Озеро горіла дерев’яна господарча споруда на території приватного домоволодіння. Площа пожежі склала 18 кв. м;

– у м. Первомайськ виникло займання в кімнаті житлового будинку, горіння вдалось приборкати на площі 12 кв. м;

– у м. Миколаєві горів автомобіль FORD Transit на площі 5 кв. м.

Від ДСНС на ліквідацію пожеж залучались 24 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки.

