22 листопада на області виникло три пожежі в приватному секторі. На жаль, не обійшлося без жертв.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, близько 14:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання в одній із кімнат житлового будинку в с. Зброшкове Доманівської ТГ Вознесенського району. До прибуття рятувальників сусіди встигли самотужки загасити горіння дров в помешканні на площі 1 кв. м. Під час розвідки на місці пожежі виявлено тіло господаря будинку 1983 р.н. Вірогідною причиною виникнення горіння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Обставини трагедії встановлюють фахівці.

Ще двічі горіло у м. Вознесенськ та м. Миколаєві. В одному випадку виникла пожежа зарядної станції в кімнаті житлового будинку, в іншому — сміття в неексплуатованій будівлі. Обидва займання оперативно ліквідовані вогнеборцями. Завдяки вчасному повідомленню та оперативності рятувальників, вдалось вберегти від знищення вогнем житловий будинок та будівлю, що неексплуатується.

