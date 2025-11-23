Озброєні люди напали на католицьку школу-інтернат у штаті Нігер та викрали 303 учениці та 12 вчителів. Багато шкіл Нігерії закриті з метою безпеки. Президент Тінубу скасував поїздку на саміт G20.

Про це повідомляє ERR.ee, передає Інше ТВ.

Група озброєних людей проникла до навчального закладу у населеному пункті Папірі у штаті Нігер у ніч проти 21 листопада. Бандити застрелили охоронця і викрали тих, хто перебував у будівлі. Сили безпеки розшукують учениць.

Багато нігерійських шкіл закриті з міркувань безпеки. У світлі трагедії президент країни Бола Тінубу скасував участь у саміті “Групи двадцяти” (G20) у південно-африканському Йоганнесбурзі.

Лише за кілька днів раніше бандити викрали 25 учениць з інтернату в штаті Кеббі на північному заході країни, а ще 38 людей було викрадено з церкви в штаті Квара в західній частині Нігерії. У разі викрадачі вимагають викуп за кожного заручника у вигляді 100 мільйонів найр (близько 60 000 євро).

Збройні банди впродовж років викрадають людей у ​​сільських районах північно-західної та центральної частини країни з метою викупу. Внаслідок таких атак загинули тисячі людей. Бандити ховаються у великій лісистій місцевості, що охоплює території кількох штатів.

Один із найрезонансніших випадків стався у квітні 2014 року. Тоді бойовики терористичного угрупування “Боко Харам” викрали 276 учениць із ліцею у місті Чібок. Згодом багатьом вдалося втекти від терористів чи звільнитися внаслідок переговорів. За даними правозахисної організації Amnesty International на 2024 рік, 82 викрадені дівчата досі вважаються зниклими безвісти.

