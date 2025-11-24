Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заговорив про відновлення ядерних випробувань. Тим часом президент Російської Федерації Володимир Путін, вихвалявся крилатою ракетою “Бурєвєстнік” — носієм ядерних боєголовок з ядерним двигуном, який може багато годин кружляти навколо Землі перед ударом по цілі. Де сховаються американські урядовці у випадку ядерного катаклізму?

Комплекс “Рейвен-Рок” (Raven Rock) на півдні Пенсильванії — найвідоміший, але не єдиний секретний ядерний бункер уряду США.

Оригінальний фільм Netflix “Будинок з динаміту” оскароносної режисерки Кетрін Біґелоу, що вийшов минулого місяця, викликав хвилю критики з боку глядачів, насамперед через неоднозначний фінал. Пентагон теж не надто оцінив фільм, навіть випустивши публічну заяву, в якій критикувалося зображення у фільмі урядової програми зі створення протиракетних перехоплювачів. Так чи інакше, фільм викликав дискусію про ядерну загрозу, давши уявлення про те, як уряд США може відреагувати на подібну атаку.

Фокус переклав статтю журналіста з військової тематики Пітера Сучіу для порталу The National Interest, у якій згадали фільм Netflix про ядерну загрозу. Сучіу розповів про таємні бункери уряду США, в яких, у випадку ядерної війни, справді можуть відбуватись події, показані на екрані.

[Нижче будуть невеликі спойлери до фільму “Будинок з динаміту”].

Комплекс “Рейвен-Рок” (Raven Rock) на півдні Пенсильванії — найвідоміший, але не єдиний секретний ядерний бункер уряду СШАФото: National interest

Багато глядачів задавалися питанням не тільки про те, чи буде Чикаго (ціль загадкової ракети, яка займає центральне місце в сюжеті фільму) знищене в результаті ядерної атаки, але і про те, чи існує насправді надсекретний комплекс “Рейвен-Рок”.

Коротка відповідь — так. Цей об’єкт, відомий як “підземний Пентагон”, знаходиться в окрузі Адамс, штат Пенсильванія.

Комплекс Raven Rock Mountain відомий під безліччю назв, в тому числі Site R, Альтернативний спільний центр зв’язку (AJCC), Альтернативний національний військовий командний центр (ANMCC), Національний військовий командний центр “Рейвен-Рок” (NMCC-4), Скеля і “Діра Гаррі”. Остання назва пов’язана з президентом Гаррі С. Труменом, який санкціонував його будівництво на початку холодної війни. Комплекс був і залишається призначеним для забезпечення безперервності роботи уряду в разі ядерного конфлікту.

Що ми знаємо про комплекс “Рейвен-Рок”?

Хоча “Рейвен-Рок” з’являється в серії відеоігор Fallout, які нагадують, що існування комплексу є суворо секретним, він не схожий на “Укриття” з цієї гри, нещодавно адаптованої в оригінальний серіал Amazon Video. Комплекс навряд чи схожий і на “бункери” з оригінального серіалу Apple “Укриття”, заснованого на трилогії романів Х’ю Гові.

Достовірно відомо, що об’єкт “Рейвен-Рок” існує насправді, але уряд США не ділиться подробицями про те, що насправді знаходиться під горою. Це один з найбільш захищених секретних військових об’єктів країни, приблизно порівнянний із “Зоною 51” на півдні Невади.

Об’єкт, розташований у горах на півдні Пенсильванії, на кордоні з північним Мерилендом, звісно ж, оточений безпрецедентними засобами безпеки. Він автономний і обладнаний електростанцією, системою водопостачання та системою фільтрації повітря. Згідно зі звітом NPR за 2017 рік, всередині видовбаної гори існує “самостійне місто”, що складається з декількох триповерхових будівель.

“Тут є все те ж, що і в будь-якому невеликому місті — пожежна частина, поліцейський відділок, медичні установи, їдальні”, — розповів NPR репортер з питань національної безпеки Ґарретт Ґрафф.

У репортажі NPR цитуються дослідження Ґраффа з його книги “Рейвен-Рок: історія секретного плану уряду США щодо порятунку себе — поки ми будемо вмирати” (Raven Rock: The Story of the US Government’s Secret Plan to Save Itself—While the Rest of Us Die). Ґрафф також розповів, що після закінчення холодної війни та розпаду Радянського Союзу необхідність у “Рейвен-Рок” стала менш очевидною. Однак 11 вересня місцеві жителі повідомили, що помітили в цьому районі небачені раніше колони чорних позашляховиків, в яких нібито знаходилися високопоставлені урядові чиновники. Об’єкт був знову запущений і розширений, а до 2017 року він “міг вмістити до 5 тисяч осіб у разі надзвичайної ситуації”.

Мета полягає не в тому, щоб забезпечити виживання людства в разі ядерної війни або іншої глобальної катастрофи, а в тому, щоб забезпечити безперервність роботи уряду США. Це означає, що більшість із цих п’яти тисяч жителів не зможуть взяти з собою сім’ї. Попри автономність підземного міста, умови в ньому, ймовірно, будуть суворими й радше нагадують табір для біженців, зі спільними ванними кімнатами, душовими та двоярусними ліжками замість розкішних апартаментів.

Інші урядові бункери досі працюють у США

“Рейвен-Рок” — лише один з декількох досі діючих урядових бункерів, розкиданих по всій території США. Комплекс “Шайєнн-Маунтін” (Cheyenne Mountain) в Колорадо, яким керують Космічні сили США, може виконувати аналогічну роль для високопоставлених військових у разі кризи. Ще одним таким об’єктом є Центр надзвичайних операцій “Маунт-Везер” (Mount Weather), розташований у північній Вірджинії.

У Конгресу був свій секретний бункер, але він більше не секретний

Ймовірно, найдоступнішим із секретних ядерних об’єктів Америки є “Ґрінбраєр” (The Greenbrier) — колишній бункер, розташований під розкішним курортом у мальовничих горах Аллегані неподалік від Вайт-Салфер-Спрінґс, Західна Вірджинія.

Курорт Ґрінбраєр приймав “принців і політиків з моменту свого відкриття в 1778 році”, а потім раптово “в кінці 1958 року почав будівництво нового крила”, як повідомив журнал Smithsonian.

Таке розширення не було чимось незвичайним для розкішного готелю. Однак новий проєкт не був пов’язаний з будівництвом нового басейну, конференц-залів або навіть “кімнат для розпусти” для можновладців. Навпаки, він був пов’язаний із чимось зловіснішим. Місцеві мешканці відзначили, що для розширення знадобилися величезні обсяги бетону і масивні сталеві двері.

Не дивно, що в епоху до появи соціальних мереж і нинішньої недовіри до уряду всі ці підозри не виходили за межі місцевої громади. Проте вони дали гідний привід для божевільних теорій змови. Під “Ґрінбраєром” побудували нове крило готелю у вигляді секретного ядерного бункера, щоб забезпечити “житловий і робочий простір” для “кожного члена Конгресу США” в разі ядерної війни.

Розширення готелю “Ґрінбраєр”, яке отримало назву “Проєкт Грецький острів”, завершилося якраз до Кубинської ракетної кризи, але законодавці так і не побували в ньому. Бункер залишався однією з найбільш суворо охоронюваних таємниць уряду з 1961 по 1992 роки, навіть коли скандали Вотерґейт та Іранґейт не сходили з перших шпальт.

Чутки ходили роками, але їх завжди спростовували. Місцеві жителі пишалися тим, що знали про існування цього місця, однак зберігали його в таємниці.

Секрет “Ґрінбраєра” був нарешті розкритий в 1992 році, коли газета Washington Post повідомила про його існування. У тому ж році об’єкт був розсекречений, а з 1995 року він відкритий для відвідувачів.

Ми вже знаємо, що в бункері була тисяча двоярусних ліжок і їдальня на чотириста місць, а також два зали для законодавців — один для Палати представників, а інший для Сенату. Там був навіть “сміттєспалювальний комплекс, який міг слугувати крематорієм”. Це повинно було допомогти законодавцям виживати під землею протягом декількох тижнів або місяців.

Зараз добре відомо, що по всій країні існує кілька “укриттів на випадок кінця світу”, але для тих, хто виживе — як правило, залишаючи при цьому свої сім’ї напризволяще, — це навряд чи можна буде назвати життям, а тим паче життям у розкоші.