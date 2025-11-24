У м. Миколаєві сталася нестандартна побутова пожежа – у квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку загорілася пральна машинка. Здавалося б, у чому нестандартність? У людській дурості.

Як пояснили у ГУ ДСНС у Миколаївській області, дійсно, на перший погляд могло здатися, що причиною стало коротке замкнення, однак реальні обставини виявилися значно неочікуванішими.

Під час з’ясування причин пожежі рятувальники встановили: на пральній машинці стояла запалена свічка, а прямо над нею були розміщені пластикові кухонні прилади. Через певний час полум’я свічки розігріло пластик, він почав плавитися й капати просто на поверхню машинки. Саме це й призвело до займання.

Ситуація, яка на перший погляд здається малоймовірною, але подібні випадки трапляються на практиці й можуть мати серйозні наслідки.

Рятувальники вкотре наголошують: використання відкритого вогню в побуті потребує максимальної обережності. Запалені свічки не можна залишати без нагляду або розміщувати поблизу легкозаймистих предметів.