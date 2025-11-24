Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо запропонованого Вашингтоном плану з припинення війни Росії проти України принесли “значний прогрес”. За його словами, з’явився “оновлений і доопрацьований рамковий документ про мир”, а обговорення продовжаться цього тижня.

Рубіо припустив, що переговори можуть не завершитися до дедлайну, який раніше позначив президент США Дональд Трамп, — до четверга, пише ВВС.

Рубіо залишив Женеву й повернувся до Вашингтона після зустрічей на найвищому рівні, присвячених мирному плану для України, повідомляє CNN з посиланням на високопосадовця Держдепартаменту.

Наразі невідомо, чи залишився там Стів Віткофф, адже очікувалось, що перемовини триватимуть і 24 листопада.

“Нам ще належить виконати певну роботу”, — зазначив він після розмов із українськими та європейськими переговірниками.

За його словами, технічні дискусії триватимуть і надалі, а він “оптимістично налаштований”, що домовленостей досягнуть “в цілком розумні терміни, дуже скоро”.

Невідомо, чи залишили Женеву інші американські посадовці, хоча раніше Рубіо говорив, що з боку США “працюють фахівці різного рівня, які повністю занурені у процес і працюють над ним постійно”, – зазначає CNN.

“Найпродуктивніші переговори від моменту повернення Трампа до влади”

Після завершення раунду в Женеві у неділю Рубіо заявив, що зустрічі стали “найкращими” з усіх, які США проводили з Україною від часу повернення Трампа до Білого дому.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив: “Ми провели дуже продуктивну першу зустріч з американською делегацією. Досягли дуже хорошого прогресу та рухаємося вперед до справедливого й тривалого миру”.

За підсумками переговорів сторони ухвалили спільну заяву. У ній сказано, що США та Україна підготували “оновлений і доопрацьований рамковий документ про мир”.

Підпис до фото,Делегації США (ліворуч) та України на початку переговорів у Женеві, Швейцарія

У заяві наголошується, що “переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги”.

Також зазначено, що під час обговорень вдалося досягти суттєвого прогресу в узгодженні позицій і визначенні чітких подальших кроків.

Що вдалося узгодити

Reuters зазначає, що оновлений документ, ймовірно, є глибоко переробленою версією плану адміністрації Трампа — того самого, який Київ та частина західних союзників раніше критикували як надто вигідний для Москви.

У спільній заяві подробиць немає: вона не розкриває змісту 28 пунктів, серед яких — можливі територіальні поступки у вигляді відведення ЗСУ з Донбасу, амністія російським воєнним злочинцям, обмеження для українських сил оборони, посилення російської мови в Україні та спільне використання Запорізької атомної станції.

За даними джерел РБК-Україна, українській і американській делегаціям уже вдалося погодити більшість положень американського плану, а значну частину спірних пунктів — скоригувати. Серед узгоджених норм — питання чисельності Збройних сил України, майбутній статус Запорізької АЕС, формат обміну полоненими та механізми повернення засуджених.

Водночас найбільш чутливі теми — територіальні питання та можливе закріплення у Конституції України відмови від вступу до НАТО — сторони вирішили “винести за дужки”. За інформацією РБК-Україна, їх обговорюватимуть уже на рівні президентів — Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

За даними українських та західних ЗМІ, їхня зустріч може відбутися вже цього чи наступного тижня, хоча конкретної домовленості щодо дати у Женеві не узгодили.

Підпис до фото,Поки сторони обговорювали умови миру, Україна знову пережила чергову хвилю російських обстрілів

Українська делегація подякувала президенту Трампу за його “невтомні зусилля” щодо припинення війни. Так само подяку США висловлював у звернення Володимир Зеленський, адже ввечері Дональд Трамп дорікнув українському керівництву за відсутність вдячності за старання.

Сторони погодилися продовжувати роботу над “спільними пропозиціями” найближчими днями, паралельно узгоджуючи позиції з європейськими партнерами.

Посилені гарантії безпеки для України

Білий дім окремо заявив, що оновлена версія мирного плану містить посилені гарантії безпеки для України. За словами американської адміністрації, після внесених “доповнень і уточнень” документ уже “відображає інтереси національної безпеки України”.

Там також зазначили, що ключові питання, які викликали в Києва занепокоєння, — гарантії безпеки, довгостроковий економічний розвиток, захист інфраструктури, свобода судноплавства та політичний суверенітет — були “ретельно розглянуті”.

Україна офіційно це поки не коментувала, але джерела “РБК-Україна” вказують, що гарантії безпеки можуть бути виписані в окремому документі.

Нерозв’язані питання і дедлайн Трампа

Рубіо сказав журналістам, що залишається низка питань для опрацювання, зокрема про роль НАТО. Але його команда вже суттєво звузила коло невирішених проблем щодо плану з 28 пунктів, який просуває президент Трамп.

Держсекретар висловив сподівання, що угоду вдасться укласти до четверга, але додав, що процес може тривати довше. Трамп раніше називав четверг крайньою датою. “Дедлайн означає, що ми хочемо завершити все якомога швидше, — цитує Рубіо Washington Post. — Ми би хотіли, щоб це сталося до четверга. Але головне — ми досягли значного прогресу”. Він додав, що документ залишається “живим і гнучким”, змінюючись щодня відповідно до нових пропозицій.

Підпис до фото,Держсекретар США Марко Рубіо

За словами держсекретаря, американська та українська команди опрацьовують план пункт за пунктом, вносячи зміни, “згладжуючи розбіжності й наближаючись до варіанту, який задовольнить і Київ, і Вашингтон”.

“Є ще кілька питань, над якими нам треба попрацювати, — процитувала Рубіо New York Times. — Вони не є непродоланними, просто нам потрібно більше часу”.

Додаткові переговори заплановано на цей тиждень, але деталі поки не розголошуються.

Можливий візит Зеленського до США

Американські й українські посадовці також обговорюють можливість візиту Зеленського до США — можливо, вже цього тижня — для обговорення плану з Трампом, зазначає Reuters.

Один зі співрозмовників агентства каже, що президенти мають особисто обговорити найчутливіші теми, зокрема територіальне питання.

Підтвердженої дати візиту поки немає.

Підпис до фото,Трамп і Зеленський можуть зустрітися в США для обговорення мирного плану

Хоча офіційні особи США та України заявили про значний прогрес, Трамп у неділю різко розкритикував Україну, звинувативши її керівництво в “невдячності”, пише New York Times.

“Керівництво України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа тим часом продовжує купувати російську нафту”, — написав президент у Truth Social. Водночас українська влада фактично щодня дякує США за підтримку.

За даними CNN, Рубіо після цього допису дав зрозуміти, що напруження вдалося зняти та що Трамп задоволений прогресом у Женеві.

Стурбованість щодо походження плану

Україна та деякі європейські союзники висловлювали занепокоєння щодо первинної версії мирного плану Трампа та його походження. Тим часом президент Росії заявив у п’ятницю, що документ може стати основою для врегулювання, але утримався від змістовних коментарів.

Зеленський того ж дня зазначив, що країна стоїть перед складним вибором: або втратити гідність, або ризикнути втратити ключового міжнародного партнера — США.

Рубіо наголосив, що остаточна версія плану має бути узгоджена президентами України та США до того, як його передадуть Росії.

Альтернативний план від європейських союзників

У неділю ввечері Reuters та The Telegraph повідомили, що ознайомилися з альтернативним планом європейських союзників Києва — Великої Британії, Франції та Німеччини. BBC не бачила цього документа, а Рубіо заявив, що нічого про нього не знає.

За даними Reuters, європейська альтернатива передбачає, зокрема, ліміт чисельності української армії у мирний час у 800 тисяч військових, тоді як американський план говорить про 600 тисяч.

Підпис до фото,Українські солдати. Архівне фото

Контури запропонованого американського плану

Опублікована версія американського плану, окрім скорочення армії та відмови від вступу до НАТО, передбачає відведення українських військ із частини Донецької області, яку Київ наразі контролює, а також замороження лінії фронту в Херсонській і Запорізькій областях — регіонах, частково окупованих Росією.

В обмін Україна має отримати “надійні гарантії безпеки”.

Axios: США звинуватили Україну у витоку деталей у пресу

За даними американського видання Axios, попри публічний оптимізм, недільні переговори в Женеві почалися напружено. За словами двох джерел видання, американська сторона звинуватила українську делегацію у витоку “негативних деталей” мирного плану в американські медіа.

Після цього Київ погодився опублікувати позитивну заяву одного зі своїх представників.

Згодом українська сторона передала Вашингтону власну контрпропозицію, і США, за даними Axios, заявили про готовність врахувати окремі її пункти.