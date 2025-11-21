Станом на 21 листопада, в Українізібрано 50,93 млн тонн зернових культур на площі 10,23 тис. га, обмолочено 88% площ. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, пише Кореспондент.

Зазначається, що пшениці намолочено 22,96 млн т з площі 5,05 млн га, ячменю – 5,42 млн т (1,36 млн га), гороху – 672,5 тис. т (275,1 тис. га), кукурудзи – 20,84 млн т (3,12 млн га), що становить 71% засіяних площ. Інших зернових і зернобобових зібрано 896,5 тис. т на площі 327,6 тис. га.

На Чернігівщини зібрали понад 4,57 млн т зернових з площі 637,90 тис. га. За ними йдуть сільгоспвиробники Хмельниччини із показником 4,89 млн т (574,7 тис. га), Вінниччини – 4,26 млн т (679,3 тис. га) та Одещини – 4,06 млн т (1,2 млн га).

Олійних культур уже зібрано 17,05 млн т. Зокрема, соняшнику – 9,01 млн т на площі 4,79 млн га, сої – 4,72 млн т (1,98 млн га), ріпаку –-3,31 млн т (1,26 млн га).

Загалом, соняшнику зібрано з 92% засіяних площ, сої – 96%, збір ріпаку завершений.

Також накопано вже 9,96 млн т цукрових буряків на площі 186,6 тис. га, що складає 94% засіяних площ.