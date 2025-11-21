Сьогодні, 21 листопада, в місті Дубай (Об’єднані Арабські Емірати) під час показових польотів зазнав катастрофи індійський винищувач Tejas.

За даними AP, літак Teja компанії Hindustan Aeronautics Ltd розбився приблизно о 14:10 за місцевим часом (12:10 за Києвом).

BREAKING: Tragic news coming in. IAF Tejas fighter crashes at Dubai Air Show, no pilot ejection detected. Prayers. This is only the 2nd accident of the Tejas jet. pic.twitter.com/fmttJTL0jJ — Shiv Aroor (@ShivAroor) November 21, 2025

На місце події відразу прибули пожежники та служби екстреної допомоги. Пізніше Військово-повітряні сили Індії повідомили про загибель пілота внаслідок авіакатастрофи.

«ВПС Індії глибоко сумують з приводу втрати життя і висловлюють щире співчуття родині загиблого в цей важкий час», — йдеться в заяві.

Слідча комісія з’ясовуватиме причини аварії.