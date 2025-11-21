Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

-Спільна розмова з Президентом Франції Емманюелем Макроном, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Дякую за принципову підтримку України, усіх наших людей!

Обговорили план щодо миру для України та всієї Європи. Цінуємо зусилля США, Президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир.

Тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані. Скоординували наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом.