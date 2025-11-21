Головним управлінням статистики узагальнені підсумки діяльності підприємств Миколаївської області у сфері зовнішньої торгівлі послугами.

За 9 місяців 2025 року обсяг експорту послуг склав 33,6 млн.дол. США, що на 25,2% менше ніж за 9 місяців 2024 року, імпорту – 11,6 млн.дол (на 1,2% менше). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 22 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 79 країн світу.

У структурі експорту переважали транспортні послуги – 64,1% від загального обсягу та ділові послуги – 20,2%. Переважну більшість послуг спрямовано до США, Нідерландів, Маршаллових островів та Швейцарії.

Імпортувалися переважно транспортні послуги (45,6%), ділові послуги (16,8%) та послуги, пов’язані з подорожами (13,8%). Найбільше послуг одержано з Данії, США, Туреччини та Кіпру.