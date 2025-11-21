Лінія зіткнення має стати відправною точкою для будь-яких мирних переговорів, а українська армія має залишатися здатною ефективно захищати суверенітет України, — повідомляє канцелярія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца після переговорів з президентом Зеленським і європейськими лідерами.

Про це пише Zn.ua.

Європейські лідери запевнили Україну у незмінній та абсолютній підтримці на шляху до тривалого та справедливого миру;

Європейські лідери вітають зусилля США для припинення війни в Україні, визнання її суверенітету та готовність надати Києву надійні гарантії безпеки;

Співрозмовники домовилися про тісну координацію між собою, з іншими європейськими партнерами та з Вашингтоном;

Союзники України продовжать працювати для забезпечення довгострокового захисту життєво важливих європейських та українських інтересів;

Співрозмовники погодилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських держав, ЄС або НАТО, потребує згоди європейських партнерів або консенсусу союзників.

Україна та її європейські союзники відхилили ключові частини «мирного» плану США та росії, — пише Bloomberg.

«Йдеться про справедливий і тривалий мир, і ми вважаємо, що окремі елементи цього плану є ефективними для досягнення цієї мети. Тож ми хочемо брати участь у направленні цього процесу в динаміку, яка наблизить нас до нашої мети — тривалого миру в Україні», — заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

Журналісти зауважують, що хоча США і росія в значній мірі відсунули європейські країни на другий план у своїх зусиллях по закінченню війни, реакція Європи на їхню пропозицію має вирішальне значення для формування наступних кроків України.

Поінфоромоване джерело журналістів розповіло, що європейські лідери зустрінуться завтра на полях саміту G20 у ПАР, щоб обговорити наступні кроки. Очікується, що до зустрічі також приєднається президент Фінляндії Александр Стубб, який заслужив репутацію людини, до думки якої прислухається президент Трамп.