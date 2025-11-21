У ніч на 21 листопада (з 18:00 20 листопада) противник атакував 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Крім того, противник завдав удару по місту Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинуло 5 людей, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення торгівельного ринку, супермаркету, транспортні засоби.

Росія продовжує атакувати ударними дронами південь України. В повітряному просторі кілька груп ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

