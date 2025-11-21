Христина Гайовишин, заступниця Постійного представника України при ООН, представила позицію України у відповідь на запропонований американською стороною мирний план на засіданні Ради Безпеки ООН.

Вона сказала, що хоча Україна погоджується працювати над положеннями плану, щоб досягти справедливого завершення війни, країна все одно має свої червоні лінії.

«Ніколи не буде жодного визнання, формального чи неформального, української території, тимчасово окупованої Російською Федерацією, як російської. Наша земля не продається», — сказала вона, пише колишня кореспондентка “Голосу Америки” Тетяна Ворожко.

Україна також не прийме обмежень на своє право на самозахист, зокрема щодо розміру та спроможностей своїх Збройних сил або свого права обирати союзи.

«Будь-який справжній мирний процес має поважати фундаментальний принцип: нічого про Україну без України, і нічого про Європу без Європи. І дозвольте мені бути такою ж чіткою: ми не будемо винагороджувати геноцидні наміри, що лежать в основі російської агресії, підриваючи нашу ідентичність, включно з нашою мовою».

Вона сказала, що єдиний шлях до миру — це зміцнення оборонних можливостей України, щоб змусити «Росію конструктивно долучитися до міжнародних мирних зусиль», що стане інвестицією у заснований на правилах порядок та міжнародний мир.

«Кремлівський режим не зупиниться, якщо його не зупинити непохитним і скоординованим тиском. Існує лише один реалістичний шлях до завершення цієї війни: Росію потрібно змусити відступити — економічно, політично та військово».

Посол США при ООН Майк Волтц заявив, що Сполучені Штати зробили значні інвестиції — зокрема на найвищому рівні — у зусилля, спрямовані на завершення війни. Виступаючи на тому ж заході в ООН, він сказав, що Росії було запропоновано щедрі умови, включно зі зняттям санкцій.

«Ми закликали Росію припинити свої атаки та почати переговори безпосередньо з Україною, щоб домовитися про мирне врегулювання. На жаль, бойові дії тривають, трагічно призводячи до нових жертв серед цивільних, і ми також бачили вторгнення в повітряний простір третіх країн, зокрема наших союзників по НАТО — дії, які ризикують ще більше розширити цей конфлікт», — сказав Волтц.

Він зазначив, що Україна у відповідь завдає ударів по енергетичному сектору та інфраструктурі Росії, щоб обмежити її здатність вести війну.

«І Росія вже зазнала понад мільйон втрат. Вона потерпає від суворих міжнародних санкцій, колеги. Суть у тому, що ціна для всіх сторін стала катастрофічною, і давно час цій війні закінчитися».

Він сказав, що сторони мають сісти за стіл переговорів, а першим кроком має бути припинення вогню. Волтц додав, що США та їхні союзники вже запровадили сильні санкції проти Росії, але повинні посилювати їх, якщо Москва й надалі ігноруватиме заклики до припинення вогню.

«Ми також продовжимо надавати зброю для оборони України. Колеги, нарешті, ми не можемо дозволити, щоб це засідання минуло без заклику повернути викрадених і зниклих безвісти українських дітей — для вирішення цього питання».

Це дуже нагадує підхід, який він разом з Рубіо представляв у Саудівській Аравії ще в березні цього року.

Втім, New York Post повідомив, що план Віткоффа—Дмітрієва був представлений та обговорений із Секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у Маямі, де він, за повідомленнями, дав «позитивний відгук».

«План був розроблений одразу після обговорень з одним із найвищих членів адміністрації Зеленського, Умєровим. Тож Умєров погодився з більшістю цього плану, і він вніс до нього кілька правок, які ми включили та представили президенту Зеленському», — пише Кейтлін Дорнбос із NYP, цитуючи неназваного американського посадовця. Цю інформацію абсолютно необхідно перевірити у пана Умєрова.

На Капітолійському пагорбі, як повідомляє Лора Келлі в The Hill, члени Конгресу США — включно з тими, хто входить до комітетів із закордонних справ в обох палатах — не були поінформовані про плани і дізнаються про них так само, як і ми: з медіа.

«Я не знаю, що це за 28-пунктовий план. Я радий, що ми розробляємо план», — цитує вона сенатора Ліндсі Грема (республіканець зі штату Південна Кароліна), який також сказав, що «будь-який план має ґрунтуватися на сильних військових зобов’язаннях США перед Україною та заходах, спрямованих на обмеження здатності Путіна фінансувати війну».

Грем також припустив, що мирний план може допомогти просунути його двопартійний законопроєкт про вторинні санкції.

«Жоден план не спрацює, якщо Путін і його союзники не повірять, що ми серйозно налаштовані на більше військової допомоги, на більші можливості України завдавати Росії військової шкоди та на ще більші економічні руйнування для тих, хто підтримує путінську військову машину», — сказав Грем, цитує Келлі.

Конгресмен Дон Бейкон порівняв це з Мюнхенською угодою 1938 року у своїх соцмережах.

Однак члени Конгресу реагують на витоки в медіа, а не на реальні плани, підтверджені всіма сторонами. У міру того як з’являтиметься та підтверджуватиметься більше інформації, можна очікувати нових реакцій — і дій — від конгресменів.