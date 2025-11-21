Перший суд з розгляду тяжких кримінальних справ Аланії, що в Туреччині, присудив 25 років позбавлення волі для українського туриста Дмитра Чабана, який два роки тому збив на смерть на двох грабіжників, які вкрали в нього сумку з 35 тисячами євро.

Про це пише Hürriyet і Громадське.

Чабана визнали винним у смерті двох людей, однак суд визнав, що той вчинив злочин під впливом провокації, тому призначив покарання з урахуванням пом’якшувальної обставини. Тепер чоловік мусить відсидіти 25 років в’язниці.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року в турецькій Анталії Мурат О. та Елнур Б. під’їхали на своєму мотоциклі до автівки, у якій сидів Чабан. Зловмисники показали йому зброю та наказали відчинити вікно. Коли українець відмовився, вони розбили скло руків’ям пістолета і вимагали віддати сумку, яка лежала в авто.

Чабан відмовився зробити й це, після чого грабіжники вистрілили у салон автомобіля, забрали сумку й утекли на мотоциклі. Українець став переслідувати їх і приблизно через 300 метрів збив їхній мотоцикл. Медики, що прибули на місце, констатували смерть чоловіків. Згодом з’ясувалося, що в сумці, яку ті викрали, лежало 35 тисяч євро.

Hürriyet писав, що, крім українця, до суду передали ще одну людину, яка, ймовірно, була пов’язана з нападниками.