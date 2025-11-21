У січні – жовтні 2025 року платники податків Миколаївщини перерахували до пенсійного та соціальних фондів України 13,9 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), що на 19,1 відс., або на 2,2 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року.

Зростання надходжень з єдиного внеску відбулося завдяки якісному адмініструванню податків, поліпшенню аналітичної роботи та сервісного обслуговуванню платників, а також завдяки проведенню цілеспрямованої роботи з роботодавцями щодо підвищення рівня оплати праці найманим працівникам, вжиттю заходів з детінізації доходів та легалізації зайнятості населення.

Довідково! Законом України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік» у 2025 році відновлено обов’язок щодо сплати єдиного внеску за себе на загальних підставах для фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерського господарства.

Крім того, з 2025 року податковий розрахунок з єдиного внеску потрібно подавати щомісяця, а не щоквартально, як було раніше. Зміни стосуються усіх підприємств та фізичних осіб – підприємців, які виплачують доходи фізичним особам.