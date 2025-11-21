Україну не дотиснуть до здавання національних інтересів, хоча наступний тиждень буде складним у зв’язку з обговореннями пропозицій США щодо мирного плану. “Уряд національної стійкості” поки не створюватимуть. Президент Володимир Зеленський налаштований сприяти розслідуванню всіх причетних до корупції в енергетиці.

Про це в ефірі токшоу на Першому “Новий відлік” ввечері 20 листопада розповів Микита Потураєв, народний депутат, голова Комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, передає Суспільне.

Він був на зустрічі Зеленського з фракцією “Слуга народу” й каже, що там було дуже багато чутливих тем. Народні обранці мають домовленості із Зеленським, що ця зустріч — офрек. Її можна переповідати, але без шкоди для національних інтересів. Зустріч була довгою, тривала близько 2 годин, каже Потураєв.

Міжнародний блок

Президент сказав, що наступний тиждень буде складним, зокрема очікуються складні перемовини щодо мирної угоди з РФ та американських пропозицій про перемир’я.

“Президент Зеленський цього не казав, але я так сприйняв, що такої сталої цеглини з 28 пунктів немає. Є певні пропозиції в певному пакеті, який, я так зрозумів, навіть, може, [існує] не один”, — сказав Потураєв.

Водночас Зеленський під час розмови з нардепами сказав, що немає жодних підстав вважати, що “нас зможе хтось дотиснути до здачі національних інтересів”.

Також глава держави після зустрічі з представником Пентагону, де обговорювали “варіанти досягнення справжнього миру”, сказав фракції “Слуга народів”, що ніхто зі США чи європейців не намагався використати для створення додаткового тиску на Київ внутрішню проблематику України, пов’язану з корупційною справою в енергетиці.

Нагадаємо, в ОП підтвердили, що отримали від США проєкт плану, який “може активізувати дипломатію”. Команди України та Сполучених Штатів працюватимуть над пунктами “мирного плану з 28 пунктів” для закінчення війни.

Блок про внутрішню політику

Зеленський ознайомився з пропозицією Потураєва про коаліцію та уряд “національної стійкості” і під час зустрічі ввечері 20 листопада сказав, що він працює над певним планом того, як треба врегульовувати кризу, що склалася в українському політикумі після корупційного скандалу з Енергоатомом.

Також Зеленський “чітко підкреслив, що Офіс президента — це його кадрова парафія, і він там має право ухвалювати рішення”.

“Він [Зеленський] сказав, що його будь-які його дії будуть ґрунтуватися на сприянні розслідуванню і переслідуванню всіх тих, хто пов’язаний з корупційними схемами. Сказав, що не мав уявлення про те, що робиться за його спиною”, — переказує нардеп Потураєв і додає, що, за його особистою оцінкою, Зеленський “відчуває від того, що сталося, дуже великий дискомфорт”.

Станом на зараз ідею Потураєва про об’єднаний уряд не прийняли, але, на його думку, “двері не закриті”.

Нагадаємо, напередодні, 19 листопада, Потураєв заявив про необхідність створення “коаліції національної стійкості” з проукраїнськими силами у парламенті та закликав створити “уряд національної стійкості”. Причиною заклику стала справа про розкрадання коштів в Енергоатомі, яку розслідують НАБУ та САП. Декілька депутатів фракції “Слуга народу” підписали цю заяву.