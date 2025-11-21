20 листопада та в ніч проти 21-го на території Миколаївщини зареєстровано 4 пожежі в житловому секторі. На одній з них загинув чоловік.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Інформація про пожежу, яка виникла у м. Вознесенськ, надійшла на спецлінію 101 близько опівночі. Горіло ліжко та білизна в кімнаті приватного житлового будинку. Під час проведення розвідки та гасіння займання вогнеборці виявили біля ліжка тіло загиблого чоловіка 1962 р. н.

Щодо інших епізодів:

– у с. Веселе Сухоєланецької громади Миколаївського району горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння на площі 10 кв. м;

– у с. Новомар’ївка Новомар’ївської громади Вознесенського району виникла пожежа даху житлового будинку на площі 8 кв. м;

– у с. Новофедорівка Коблівської громади Миколаївської області виникло займання в житловому будинку. Площа горіння склала 20 кв. м.

Причини пожеж у всіх випадках наразі встановлюються. Від ДСНС на їх гасіння залучались 12 рятувальників, 3 спецавтомобілі. Допомагали відділення місцевих пожежних охорон с. Бузьке, с. Обухівське, с. Коблеве.

