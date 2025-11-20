19 листопада та в ніч проти 20-го на території Миколаївщини зареєстровано 6 пожеж. Майже всі вони виникли в житловому секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, господарчі споруди на території приватних домоволодінь горіли у с. Іванівка Південноукраїнської громади Вознесенського району, у селищі Миролюбове Воскресенської громади та у с. Лупареве Галицинівської громади Миколаївського району. Площі пожеж склали 10, 50 та 20 кв. м відповідно.

Загоряння в житлових будинках виникли у с. Криве Озеро Кривоозерської громади Первомайського району та у с. Новофедорівка Коблівської громади Миколаївського району. Тут пожежі вдалось приборкати на площах 30 та 70 кв. м.

Також вчора у м. Миколаєві горіло сміття на площі 5 кв. м у будівлі, яка не експлуатується.

На гасіння пожеж за добу від ДСНС залучались 24 вогнеборці, 6 спецавтомобілів. Допомагали у їх ліквідації відділення місцевих пожежних охорон с. Коблеве, с. Пересадівка та Галицинівського загону.

