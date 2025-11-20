Цього тижня президент Дональд Трамп затвердив 28-пунктний план миру між Росією та Україною, який високопосадовці його адміністрації тихо розробляли протягом останніх кількох тижнів у консультаціях із російським емісаром Кирилом Дмитрієвим та українськими посадовцями, повідомив високопоставлений представник адміністрації NBC News.

За словами посадовця, у формуванні плану брали участь спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Дж. Д. Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять президента Джаред Кушнер.

«План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру, — сказав високопоставлений чиновник NBC News. — Він включає те, що Україна хоче й потребує для міцного миру».

Посадовець не став розкривати подробиць плану, який, на його думку, ще може обговорюватися з ключовими сторонами. Про існування плану вперше повідомив Axios.

Троє американських чиновників розповіли NBC News, що рамки мирної угоди ще мають бути представлені українцям і що терміни фіналізації проєкту плану збіглися з візитом делегації Армії США в Україну.

«Завершення такого складного та смертельного конфлікту, як війна в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. А досягнення тривалого миру потребуватиме від обох сторін згоди на важкі, але необхідні поступки», — написав Рубіо в X у середу. — «Саме тому ми розробляємо і продовжимо розробляти перелік потенційних ідей для завершення цієї війни, базуючись на пропозиціях від обох сторін конфлікту».

Американська делегація прибула до Києва в середу вранці з двома місіями для зустрічей з українськими посадовцями: обговорити військову стратегію й технології та допомогти оживити мирний процес, повідомили два американські чиновники, європейський посадовець і джерело, близьке до українського уряду.

Міністр армії Ден Дрісколл прибув разом із начальником штабу Армії, генералом Ренді Джорджем, і іншими високопоставленими представниками Армії США, сказав у заяві полковник Дейв Батлер, речник Армії, за кілька годин після того, як українська поліція повідомила, що щонайменше 25 людей загинули внаслідок потужної нічної атаки Росії ракетами та дронами.

Один із американських посадовців назвав поїздку частиною плану Білого дому, спрямованого на «перезапуск мирних переговорів».

Американські зусилля щодо відновлення мирних переговорів, схоже, набирають обертів, хоча Кремль не виявляє жодних ознак зміни своїх умов для завершення війни та применшив повідомлення ЗМІ про те, що США працюють над 28-пунктним мирним планом.

Речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу заявив, що не існує «жодних таких планів», щоб Росія зустрічалася з Дрісколлом після його переговорів у Києві, зазначивши, що мало що змінилося після перемовин в Алясці у серпні.

Оборонний посадовець сказав, що Дрісколла ознайомили з 28-пунктним планом, але це не є головним фокусом його зустрічей у Києві.

Україна не брала участі в розробці запропонованого плану миру, повідомило джерело, близьке до українського уряду, та європейський посадовець, обізнаний із ситуацією. Україну поінформували про загальні контури плану, але не про деталі й не просили надати пропозиції, сказали два джерела.

Українські посадовці вважають, що час подання пропозиції — одночасно зі шкідливим корупційним скандалом, який стосується уряду президента Володимира Зеленського — навряд чи є випадковістю, повідомило джерело, і що це, найімовірніше, спроба Кремля скористатися потенційно ослабленим українським керівництвом.

Сенатор Ліндсі Грем, союзник Трампа, який очолював законодавчі зусилля щодо покарання Росії за її дії в Україні, заявив NBC News, що раніше не знав про план.

«Я нічого про це не знаю», — сказав Грем, який розмовляв із Трампом у вівторок увечері. — «Але скажу так: жоден план не спрацює, якщо [президент Росії Володимир] Путін не повірить, що ми серйозно налаштовані й надалі надавати Україні високотехнологічну військову допомогу».

Американська делегація в Києві обговорює військові питання, включно з протидією російським атакам дронами та ракетами на енергетичну інфраструктуру країни, а також нанесення лінії фронту на карту для можливого мирного процесу, повідомили джерело, близьке до українського уряду, і європейський посадовець.

Попередні дипломатичні зусилля, які очолював Віткофф, також виключали Україну та зазнали краху, оскільки в Києві та союзники по НАТО вважали пропозиції упередженими на користь Москви та нереалістичними щодо врегулювання конфлікту.

Росія послідовно вимагала суворих обмежень на Збройні сили України, заборони на вступ країни до НАТО та заборони присутності західних військ для забезпечення будь-якого миру.

«Президент чітко заявляв, що час припинити вбивства та укласти угоду, щоб завершити війну. Президент Трамп вважає, що є шанс завершити цю безглузду війну, якщо буде виявлена гнучкість», — сказав представник Білого дому.

Дрісколл і його делегація прибули до української столиці після нічної російської атаки ракетами та дронами на кілька українських міст.

Після того як житловий будинок у західному місті Тернопіль зазнав удару, Національна поліція України повідомила в Telegram, що загинули 25 людей (вже 26, – ІншеТВ), серед них троє дітей.

Ще 66 людей були поранені внаслідок ударів, спрямованих на енергетичну та транспортну інфраструктуру, що спричинило аварійні відключення електроенергії в низці регіонів, повідомили посадовці, додавши, що Росія запустила понад 470 дронів і 48 ракет.

Міністерство оборони Росії заявило в середу, що «завдало масованого удару далекобійною високоточною зброєю повітряного та морського базування» у відповідь «на терористичні атаки України на цивільні об’єкти». Воно додало, що ціллю були «об’єкти військово-промислового комплексу та енергетична інфраструктура».

Кремль неодноразово заявляв, що його цілі пов’язані лише з військовими зусиллями Києва, але він щоденно обстрілює Україну дронами та ракетами, що призводить до загибелі та поранень цивільних.

Він також атакує український енергетичний сектор, намагаючись занурити країну в холод і темряву напередодні зими.

Інфраструктура енергетики була уражена в семи українських регіонах, повідомили посадовці в середу. Вибухи також були зафіксовані у Львові.

Масштаби руйнувань поки що не були повністю відомі, але для споживачів по всій країні були запроваджені обмеження на споживання електроенергії, повідомило Reuters.

У Тернополі в середу верхні поверхи житлової будівлі були зруйновані ударом. Угору здіймався чорний дим, водночас крізь імлу пробивалося помаранчеве світло від пожежі в будинку.

Зеленський підтвердив, що багатоповерхові житлові будинки були уражені в місті, і сказав, що під завалами можуть залишатися люди.

Він також закликав союзників посилити тиск на Росію, щоб завершити її майже чотирирічну війну проти України, зокрема надавши Києву більше ракет протиповітряної оборони.

«Кожна зухвала атака проти звичайного життя свідчить, що тиск на Росію недостатній. Ефективні санкції та допомога Україні можуть це змінити», — написав він у X.

Тим часом Польща підняла в повітря польські та союзні літаки й тимчасово закрила аеропорти в південно-східних містах Жешув і Люблін як запобіжний захід для захисту повітряного простору держави-члена НАТО, яка межує із західною Україною.