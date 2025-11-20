Уряд перезапускає ринок державних лотерей уперше за понад 12 років.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

– Ми ухвалили постанову, яка встановлює розроблені Мінцифрою нові та зрозумілі правила для операторів лотерей. Упродовж більш ніж десятиліття ця сфера працювала в «сірій» зоні: без контролю, прозорої звітності та сплати ліцензійних платежів. Це призводило до значних втрат для бюджету й створювало можливості для зловживань.

Нові правила передбачають:

🔸відкриті конкурси для отримання ліцензій;

🔸щорічні ліцензійні платежі — понад 67 млн грн від трьох операторів;

🔸електронну систему обліку, що дозволить державі відстежувати продажі та виплати виграшів у режимі реального часу;

🔸⁠унікальні QR-коди для кожного білета та термінала, щоб забезпечити захист від підробок і підтвердити легальність обладнання.

Це рішення повертає лотерейний ринок у правове поле й створює передумови для реального контролю за його роботою. Наступний крок — оновлення Закону «Про державні лотереї». Він потребує серйозного вдосконалення, щоб припинити монополію, закрити прогалини в регулюванні та відкрити ринок для міжнародних компаній і інвестицій, – повідомила Свириденко.