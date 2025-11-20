Уряд підтримав заснування стипендії пам’яті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Інше ТВ.

«Відтепер 30 таких стипендій будуть виплачуватись курсантам, слухачам і ад’юнктам військових «вишів», що належать до сфери управління Міністерства оборони.

Розмір стипендій для курсантів, які здобувають освітні ступені «бакалавр» або «магістр» складе 4 тис. гривень на місяць, для слухачів та ад’юнктів військових ВНЗ – 10 тис. гривень», – поінформував Денис Шмигаль, додавши, що «заохочення курсантів і слухачів до академічної успішності має ґрунтуватися на взірцях героїзму та мужності наших захисників та захисниць».

