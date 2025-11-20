У місті Бремен з церкви викрали 300-кілограмовий бронзовий дзвін через два тижні після першої спроби поцупити його.

Про це пише Spiegel і Громадське.

За даними поліції, спершу невідомі зняли кріплення дзвона 6 листопада, ймовірно, під час зварювальних робіт. Після цього дзвін упав з невеликої висоти. Шум почув працівник протестантської парафії, бо був неподалік, тож злодії втекли.

Місце, звідки викрали дзвінСкриншот / Buten un binnen

Однак у ніч проти 18 листопада дзвін зник. Поліція поки не знає, чи винні одні й ті ж люди, тож розшукує свідків.

Вартість дзвона з церкви Святого Духа в районі Фар у Бремені оцінюють приблизно у 10 000 євро.

Як розповіли місцевому медіа Buten un binnen у церкві, поцуплений дзвін належав до комплекту з чотирьох дзвонів, які зняли з дзвіниці кілька років тому, коли її довелося розібрати через аварійний стан. Залишився лише найменший дзвін. Відтоді він висів на так званому меморіалі дзвонів, де кожен охочий міг подзвонити в дзвін ключем чи іншим предметом.