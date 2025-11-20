Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про наміри уряду оскаржити вимоги ЄС щодо повного припинення імпорту російського газу до 2028 року.

Про це, як інформує ua.news, повідомляє Reuters.

У своїй заяві від 19 листопада він підкреслив критичну залежність Словаччини від російських енергоносіїв і доручив підготувати правовий аналіз на предмет можливості судового позову. Фіцо пояснив своє рішення побоюваннями економічних наслідків різкої зміни постачань.

У відповідь на цю ситуацію, минулого місяця міністри енергетики ЄС погодили план поступового припинення імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року в контексті зменшення залежності від Москви через війну в Україні.

Проте угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан також висловив занепокоєння стосовно економічних наслідків цього рішення, оскільки обидві країни все ще сильно залежать від російських постачань.

Словаччина отримала від Єврокомісії гарантії у випадку енергетичного дефіциту, однак Фіцо не вказав, якої компенсації слід очікувати. Водночас Україна готова надати підтримку у пошуку альтернативних джерел енергії, що може вплинути на майбутні енергетичні відносини в регіоні.

Як повідомляло Інше ТВ, Рада ЄС підтримала повну відмову від російських нафти і газу.