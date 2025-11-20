Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що Україні будуть надані системи ракет дальнього радіусу дії, хоча й відмовився надати деталі щодо кількості та термінів передачі, повідомляє Anadolu Ajansi.

«Протягом кількох місяців ми інтенсивно працюємо з урядом України над реалізацією проектів щодо ракет дальнього радіусу дії, як ми це технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами озброєння», — заявив Мерц на спільній пресконференції зі шведським прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном у Берліні.

На запитання про небажання Німеччини постачати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus раніше, Мерц відмовився надати деталі, назвавши такий підхід тактикою для посилення тиску на росію.

«Ми домовилися, що більше не будемо публічно обговорювати деталі, оскільки вважаємо, що певна неоднозначність є необхідною, особливо для російської сторони, щодо обсягу нашої військової підтримки в цій сфері.

Я можу лише сказати, що ми робимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння, що мають відповідну дальність дії. І це триватиме в найближчі тижні та місяці, якщо буде потрібно, аж до виробництва таких систем озброєння в самій Україні», — сказав Мерц.

Він також висловив сподівання, що лідери ЄС наступного місяця досягнуть угоди про використання заморожених російських активів для надання фінансової підтримки Україні.

«Це наш найсильніший важіль, щоб привести Москву до переговорного столу і покласти край цій жахливій війні в довгостроковій перспективі», — підкреслив канцлер.

Щодо повідомлень про те, що адміністрація Трампа за кулісами працює над мирним планом з росією, Мерц не надав жодних подробиць, але сказав, що не очікує значного прогресу найближчим часом.

«Ми перебуваємо в тісному щоденному контакті з адміністрацією США, включаючи наших радників, щоб визначити, чи можемо ми розробити план. Але на даний момент не можна передбачити, чи приведе це до результату в короткостроковій перспективі», — сказав Мерц.