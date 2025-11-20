Дружина колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова Світлана подала позов про поділ майна подружжя.

Згідно з даними порталу Судова влада України, Світлана Чернишова 21 жовтня подала до Печерського районного суду міста Києва позов про поділ майна подружжя. Відповідачем по справі є її чоловік, колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов. Наразі значиться, що по справі призначено склад суду, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 18 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Олексію Чернишову, підозрюваному у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51 млн грн. 19 листопада застава була внесена.

Під час розгляду справи, захист підозрюванного зазначав, що все майно і рахунки подружжя Чернишових на сьогодні арештовані ще з попереднього провадження по підозрі у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

В свою чергу, на засіданні суду обвинуваченням було озвучено, що дружина колишнього віцепрем’єра в схемі корупції у енергетиці мала псевдонім “Професор”, а сам Чернишов – “Че-Гевара”. Але захист піддавав сумніву, що згадуванні в розмовах фігурантів псевдоніми відносяться до подружжя Чернишових.

Світлана Чернишова – доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.