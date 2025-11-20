Міністерство розвитку громад та територій розпочало оновлювати системи управління ключових держпідприємств морського та внутрішнього водного транспорту, повідомила його пресслужба в Telegram.

-Мінрозвитку розпочало планове оновлення управлінських команд та системи управління у ключових державних підприємствах галузі морського та внутрішнього водного транспорту. Першими кроками стали звільнення керівництва Українського Дунайського Пароплавства (УДП) та Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Відставку керівника ПрАТ “УДП” вже підтримала нещодавно сформована наглядова рада. Разом з тим Міністерство відкриває прозорий конкурс на цю посаду. Це дозволить залучити професійних менеджерів, здатних забезпечити ефективну прозору роботу компанії, розвиток стратегічно важливого дунайського логістичного маршруту та посилення логістичної стійкості дунайського кластеру та економічної безпеки держави.

Паралельно Міністерство ініціює створення наглядової ради в АМПУ. Її формування забезпечить прозорість корпоративного управління, стратегічний контроль та відповідність діяльності підприємства міжнародним стандартам та викликам сьогодення.

Далі – такі заходи впроваджуватимуться також у сфері залізничних та транспортних перевезень, авіації. Принципи прозорого управління є ключем до нарощування спроможності та економічної безпеки держави у воєнний час.

Міністерство продовжує системну роботу над модернізацією системи управління державними підприємствами, забезпечуючи якісні зміни та створюючи умови для ефективного розвитку портової, авіа-, залізничної і транспортної інфраструктури України.