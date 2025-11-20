Україну можуть змусити здати частину своєї території Росії в оренду за американським планом припинення війни.

Про це пише Telegraph із посиланням на джерела.

За угодою адміністрації Трампа Київ мав би передати контроль над східним регіоном Донбасу, але зберегти юридичну власність. Росія сплачувала б невказану орендну плату за фактичний контроль над регіоном, повідомили The Telegraph чиновники, знайомі з планом.

28-пунктний план був напрацьований між США та Росією під час недавньої серії таємних переговорів, що відновило побоювання, що Україну усувають від обговорень її майбутнього.

Крім примусу України відмовитися від територій, угода передбачала б скорочення української армії наполовину та заборону на володіння далекобійними ракетами.

Вона також блокувала б розміщення іноземних військ на території України, припиняла б американську військову допомогу та забороняла приземлятися іноземним дипломатичним літакам. Російська мова стала б офіційною державною мовою, а Російська православна церква отримала б офіційний статус на окупованих територіях.

Україні дозволили б вести переговори щодо гарантій безпеки зі США та європейськими урядами для підтримання перемир’я.

Чиновники в українській столиці відкинули цей план, а Росія заявила, що нічого про нього не знає. Дональд Трамп не прокоментував угоду, але у середу заявив, що нещодавно сказав Володимиру Путіну: «Дай я владнаю твою кляту війну».

Проте, за словами джерел, Білий дім повідомив Володимиру Зеленському, що він має погодитися з умовами, відчуваючи його слабкість через корупційний скандал, який охопив українського президента.

Зеленський неодноразово заявляв, що не погодиться на передачу всього Донбасу Росії як ціну за мир. Передача територій давно є вимогою Путіна з часу його зустрічі з Трампом на переговорах щодо миру на Алясці у серпні.

Після тиску з боку Києва та інших західних сторін президент США відкинув цю вимогу, заявивши, що будь-яке перемир’я має ґрунтуватися на поточній лінії фронту.

План Трампа щодо земельної оренди територій України вписується у схему бізнес-угод, які використовуються для підтримання мирних домовленостей.

Донбас багатий на корисні копалини. В обмін на територію Москва, ймовірно, сплачувала б компенсацію за фінансові втрати України від втрати доступу до земель.

Конституція України зобов’язує проводити референдум про передачу території, на якому така пропозиція, ймовірно, провалиться — чого б уникла схема оренди.

Невдовзі після появи інформації про угоду спецпосланець Трампа в Україні генерал-лейтенант Кіт Келлог оголосив про відставку. Один із його соратників заявив, що вважає, що інших представників адміністрації Трампа вводять в оману росіяни.

Угоду було складено під час триденних переговорів між спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом та російським представником Кирилом Дмитрієвим у Маямі минулого місяця.

Дмитрієв заявив Axios, що він оптимістично налаштований, тому що «ми відчуваємо, що російську позицію дійсно почули».

Він сказав, що США пояснять «переваги» мирної угоди Україні та її європейським союзникам, додавши, що переговори відбуваються, коли Москва робить успіхи на полі бою.

«Все це відбувається на тлі того, що Росія однозначно має додаткові успіхи на фронті», — сказав він, припускаючи, що важелі впливу Москви зростають.

Стратегію було передано Києву цього тижня, і керівника РНБО України Рустема Умерова доправили до Маямі для переговорів.

Переговори відбулися через кілька днів після того, як саміт Трампа та Путіна в Угорщині було скасовано, а США, здавалось, зайняли жорстку позицію щодо Росії, запровадивши нафтові санкції.

Європейські джерела повідомили The Telegraph, що їх переважно не інформували про деталі угоди. Віткоффа часто критикують європейські чиновники, які вважають, що його надто легко переконують російські аргументи.

Трамп засмучений війною в Україні, оскільки обіцяв завершити конфлікт у перший день своєї президентської каденції.

Очікувалося, що Віткофф зустрінеться із Зеленським у Туреччині в середу, але зустріч перенесли. Повідомляється, що український президент був незадоволений пропозицією після того, як її виклали його чиновникам.

Американський чиновник повідомив Axios, що зустріч перенесли, бо Зеленський мав намір представити альтернативний план, розроблений разом із європейськими партнерами, який, на думку США, був би неприйнятним для Росії і змінив би досягнуті з Умеровим домовленості.

Катар і Туреччина, як відомо, беруть участь у розробці нового мирного плану та підтримують зусилля США щодо посередництва.

У середу до Києва прибули міністр армії США Ден Дрісколл і високопоставлена делегація Пентагону «з ознайомчою місією для зустрічі з українськими чиновниками та обговорення зусиль щодо завершення війни», повідомив прессекретар полковник Дейв Батлер.

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що переговори зосереджувалися на обміні технологіями дронів та підтримці систем ППО, яку пропонує Вашингтон.

У ніч проти вівторка російські удари дронами та ракетами вбили щонайменше дев’ять людей по всій Україні.

За кілька годин до появи американського плану щонайменше 26 людей, серед них троє дітей, загинули внаслідок російського удару по західному українському місту Тернопіль.

Ще майже 100 були поранені і понад 20 зникли після ударів по житлових будинках — однієї з найсмертоносніших атак Росії на захід України.

Сусідні Львівська та Івано-Франківська області також зазнали ударів, а атака дронів по трьох районах Харкова поранила понад 30 людей.

Президент України сказав: «Кожна зухвала атака на звичайне життя доводить, що тиск на Росію все ще недостатній. Ефективні санкції та допомога Україні можуть це змінити».

Польща і Румунія, які межують з Україною, у середу підняли в повітря винищувачі у відповідь на атаки.

На передовій тривають запеклі бої в місті Покровськ на Донеччині — важливому українському логістичному вузлі й одній з головних зон боїв протягом останнього року.

Очікується, що Покровськ, куди зайшло до 500 військових, скоро може захопити Росія — це стало б найбільшим військовим успіхом Москви після захоплення Бахмута у 2023 році.

У середу міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що російський шпигунський корабель намагався засліпити британських військових пілотів лазерами. За його словами, судно «Янтар» випромінювало світлові промені на пілотів RAF, які літали на протичовновому літаку P-8 Poseidon, направленому для його спостереження.

«Янтар», який вважається частиною «тіньового флоту» Кремля, супроводжувався британським фрегатом HMS Somerset біля узбережжя Шотландії. Міністерство оборони заявило, що корабель відстежували з 5 по 11 листопада.