У січні – жовтні 2025 року внесок платників військового збору Миколаївщини до державного бюджету склав майже 2,5 млрд грн, що у 3,1 рази, або на 1,7 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року. Питома вага цього збору в надходженнях до державного бюджету становить 16,6 відсотка. Про це у своєму коментарі повідомив начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило.

Він зазначив, що значний темп росту порівняно з січнем – жовтнем 2024 року пояснюється збільшенням ставки військового збору в зв’язку з законодавчими змінами.

Керівник розповів про ставки військового збору:

– для ФОПів першої, другої та четвертої груп – 10 відс. від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн);

– для платників єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 відс. від отриманого доходу щоквартально;

– для ФОПів на загальній системі оподаткування – 5 відс. від чистого річного оподатковуваного доходу;

– з найманих працівників – 5 відс. від нарахованої заробітної плати.

Водночас, самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на проходження військової служби, звільняються від сплати військового збору на час служби. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Очільник податкової нагадав, що військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Своєчасне надходження військового збору від бізнесу регіону свідчить про сумлінність платників податків – роботодавців, які виплачують легальну заробітну плату найманим працівникам, відповідно з якої утримують та перераховують до бюджету військовий збір. Сплата військового збору забезпечує Збройні Сили України необхідними коштами, які допоможуть якнайшвидше подолати ворога і вибороти довгоочікувану перемогу.

Валерій Політило звернувся до роботодавців з проханням своєчасно та у повному обсязі сплачувати податки до бюджету, у тому числі, військовий збір. Сплата військового збору є почесним внеском кожного громадянина у підтримку боєздатності Збройних Cил України. Разом – ми Сила! Разом переможемо!

Дякуємо платникам за фінансову підтримку українського війська! – підсумував податківець.