У ніч на 20 листопада 2025 року у межах зменшення спроможностей збройних сил російської федерації підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області рф.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти.

Ступінь збитків уточнюється.

Рязанський НПЗ з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік входить в перелік найбільших НПЗ рф. Продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Завод виготовляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік та задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії російських окупантів.

Окрім того, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати загарбників уточнюються.

