Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі поінформував Раду керуючих про поточні зусилля Агентства щодо забезпечення ядерної безпеки, захищеності та гарантій у всьому світі, а також щодо посилення переваг ядерної науки і технологій, повідомляє МАГАТЕ.

Зокрема, було заявлено, що Україна та Росія погодилися, що ЗАЕС залишиться в стані холодної зупинки. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що відповідної домовленості вдалося досягти після консультацій з обома країнами — мовляв, неможливо керувати АЕС у стані війни.

Г-н Гросс також згадав про постійну присутність МАГАТЕ на п’яти ядерних об’єктах в Україні. Агентство залишається відданим наданню будь-якої можливої підтримки для забезпечення безпечної та надійної експлуатації ядерних об’єктів в Україні в ситуації, яку він охарактеризував як «надзвичайно небезпечну та надзвичайно нестабільну». Успішне посередництво Агентства дозволило провести необхідні ремонтні роботи на лініях електропередач «Дніпровська» та «Феросплавна», що поклало край місячному відключенню електропостачання Запорізької АЕС.

Загалом під час конфлікту на п’яти українських атомних електростанціях було розгорнуто 217 місій, до складу яких входило 176 співробітників Агентства. Всього було здійснено 174 поставки, завдяки яким до України надійшло обладнання для забезпечення ядерної безпеки та захищеності на суму 20,5 млн євро.