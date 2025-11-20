Європейські країни в четвер виступили проти мирного плану щодо України, який підтримують США і який, за словами джерел, вимагатиме від Києва відмовитися від додаткових територій і частково роззброїтися — умов, які союзники України давно вважають рівнозначними капітуляції.

Двоє людей, знайомих із ситуацією, повідомили Reuters у середу, що Вашингтон дав сигнал президенту Володимиру Зеленському: Україна має прийняти розроблену США рамкову угоду для завершення війни, що передбачає територіальні поступки та обмеження для Збройних сил України. Джерела говорили на умовах анонімності через чутливість питання.

Прискорення дипломатичних зусиль США відбувається в складний момент для Києва, чиї війська зазнають тиску на фронті, а уряд Зеленського ослаблений корупційним скандалом. У середу парламент звільнив двох міністрів.

Москва применшила значення будь-якої нової ініціативи США.

«Консультації наразі не ведуться. Контакти, звісно, є, але немає процесу, який можна було б назвати консультаціями», — сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він заявив, що Росії нічого додати до позиції, яку президент Володимир Путін виклав на саміті з президентом США Дональдом Трампом у серпні, додавши, що будь-яка мирна угода має враховувати «корінні причини конфлікту» — фраза, якою Москва давно позначає свої вимоги.

«МИР НЕ МОЖЕ БУТИ КАПІТУЛЯЦІЄЮ», — ФРАНЦІЯ

Міністри закордонних справ ЄС, які зустрічалися в Брюсселі, були обережними й не коментували детально американський мирний план, який не оприлюднено. Але вони дали зрозуміти, що не приймуть вимог накласти на Київ надмірні поступки.

«Українці хочуть миру — справедливого миру, який поважає суверенітет кожного, тривалого миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією», — сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. — «Але мир не може бути капітуляцією».

Білий дім не коментував оприлюднені пропозиції. Держсекретар США Марко Рубіо написав у X, що Вашингтон «продовжить розробляти перелік можливих ідей для завершення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту».

«…Досягнення тривалого миру вимагатиме, щоб обидві сторони погодилися на складні, але необхідні поступки», — додав Рубіо.

Американська делегація армії США на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом і начальником штабу армії Ренді Джорджем перебувала в Києві й очікувалася на зустріч із Зеленським пізно ввечері в четвер.

Вони зустрілися з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у середу ввечері. Сирський сказав, що повідомив їм: найкращий спосіб забезпечити справедливий мир — це захистити український повітряний простір, посилити здатність завдавати ударів углиб Росії та стабілізувати лінію фронту.

ЧЕТВЕРТА ЗИМА НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Росія продовжує щонічно обстрілювати українські міста та інфраструктуру, вбиваючи цивільних і спричиняючи відключення електроенергії, поки наближається зима. Влада повідомила, що 22 людини досі вважаються зниклими безвісти та 26 загинули внаслідок авіаударів, які зруйнували багатоповерхівку в середу вранці — одна з найгірших атак за останні місяці.

У Тернополі, на заході України, за сотні миль від фронту, дим усе ще підіймався з тліючих руїн, а рятувальники на кранах намагалися зробити сусідні будівлі безпечними та знайти більше тіл.

Ігор Черепанський шукав тіло своєї прабабусі, яка жила на шостому поверсі. Після удару він побіг у будівлю, щоб врятувати її, але дістався лише до п’ятого поверху, перш ніж стеля обвалилася.

«Яка ж це “стратегічна ціль”?» — сказав він.

Із наближенням четвертої зими найсмертоноснішої війни Європи за вісім десятиліть російські війська повільно просуваються вперед і можуть нарешті захопити своє перше значне місто майже за два роки — зруйнований східний вузол Покровськ.

Україна повідомила в четвер, що отримала від Росії 1 000 тіл у межах чергового обміну останками з поля бою.

Росія, яка розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році, окупує майже п’яту частину України й каже, що воюватиме доти, доки Україна не передасть додаткові території, не погодиться на постійний нейтралітет і не скоротить свої збройні сили.

Україна заявляє, що це буде капітуляція і залишить її беззахисною перед можливою новою атакою Росії.

Після перших місяців, коли Україна відбила наступ на Київ і звільнила значні території, війна вже три роки триває в режимі виснажливої боротьби вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, із величезними втратами з обох сторін.

Український контрнаступ зупинився у 2023 році, і з того часу Москва робить повільні, але невпинні просування, коли вороги стоять по різні боки випаленого «нічийного поля», полюючи один на одного за допомогою дронів.

Москва каже, що очікуване захоплення Покровська дасть змогу просунутися далі. Київ каже, що російські здобутки мають обмежене стратегічне значення, але Україна не має достатніх можливостей, щоб їх зупинити.

Трамп, який повернувся до влади цього року, пообіцяв швидко завершити війну та переорієнтував політику США від беззастережної підтримки України до прийняття деяких російських обґрунтувань вторгнення.

Але він також наклав санкції на дві головні російські нафтові компанії — крок, на який не наважувався його більш відкрито проукраїнський попередник Джо Байден. П’ятниця, 21 листопада — крайній термін для іноземних покупців російської нафти, щоб припинити свої закупівлі.

