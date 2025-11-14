13 листопада поблизу населеного сосновка у хабаровському краї рф пролунав вибух, який заблокував рух вантажів по Транссибірській магістралі — ключовій залізничній артерії держави-агресора рф, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема отриманих з території КНДР.
Про це повідомили в ГУР МО, передає Інше ТВ.
Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки під укіс зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно.
Ексклюзивні кадри підготовки операції — у відео.
Кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об’єктами.
Як повідомляло Інше ТВ, Гуркіт у башкортостані ― дрони ГУР уразили один з ключових нафтохімічних заводів агресора