13 листопада поблизу населеного сосновка у хабаровському краї рф пролунав вибух, який заблокував рух вантажів по Транссибірській магістралі — ключовій залізничній артерії держави-агресора рф, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема отриманих з території КНДР.

Про це повідомили в ГУР МО, передає Інше ТВ.

Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки під укіс зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно.

Ексклюзивні кадри підготовки операції — у відео.

Кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об’єктами.

Як повідомляло Інше ТВ, Гуркіт у башкортостані ― дрони ГУР уразили один з ключових нафтохімічних заводів агресора