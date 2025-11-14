Це сталося у Миколаєві, в багатоквартирному будинку на Саксаганського (колишня Дунаєва).

У ніч з 11 на 12 листопада 2025 року між сусідами – 55-річним чоловіком та 47-річною жінкою виникла сварка – сусід зверху підозрюваний систематично затоплював квартиру жінки. І коли у неї зі стелі знову потекла вода, вона піднялася поверхом вище, щоб вказати чоловіку на проблему. Під час сварки чоловік ударив жінку по голові на сходовому майданчику. Хоча жінка залишилася стояти, підозрюваний штовхнув її, через що вона впала сходами і вдарилася об підлогу.

Жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження: забій головного мозку та субарахноїдальний крововилив, що за класифікацією МОЗ України відносяться до категорії тяжких, небезпечних для життя. Постраждала була доставлена до Лікарні швидкої медичної допомоги.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ МРУП ГУНП у Миколаївській області.

Чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.