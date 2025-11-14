Служба безпеки та Національна поліція затримали за підозрою у шахрайстві керівника однієї із політичних партій України.

Незважаючи на те, що у жовтні цього року суд анулював реєстрацію цієї політсили через виявлену підробку установчих документів, фігурант торгував «прохідними позиціями» партійного списку, обіцяючи клієнтам статус народного депутата на наступних парламентських виборах.

У поліції розповіли, що 41-річний “лідер партії” обіцяв киянину фіктивне місце роботи у цій партії та подальше сприяння в обранні народним депутатом України за грошову винагороду.

Під час зустрічей представлявся кандидатом у Президенти України та роздавав відповідні візитівки.

Суму він поділив так:

$60 тис. – нібито на її розвиток.

$100 тис. – «вступний внесок» до партії;

Правоохоронці затримали фігуранта в одному із Київських ресторанів, коли він отримав 160 тис. доларів США за включення особи до партії.

За матеріалами справи, серед іншого, фігурант публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Також він розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації.

Для поширення деструктивного контенту затриманий використовував власні сторінки у соцмережах із загальною кількістю майже пів мільйона підписників.

Під час обшуків у фігуранта виявлено техніку і документи із доказами шахрайських дій.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Фігурант знаходиться під вартою із альтернативою застави в 6 млн 725 тис. грн. Триває розслідування для можливої додаткової кваліфікації дій затриманого.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

За даними РБК-Україна мова про засновника і голову партії “Гарант” Валерія Токаря.