Прифронтові регіони отримають близько 1 мільярда гривень для першочергових потреб – на Миколаївщину буде спрямовано майже 70 млн гривень

Про це пише Канал начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Додаткову дотацію у розмірі 936,6 млн грн для забезпечення першочергових потреб отримають з державного бюджету прифронтові регіони. Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет Міністрів України.

Ним передбачено:

360 млн грн для девʼяти обласних бюджетів (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області);

576,6 млн грн для 93-х бюджетів територіальних громад, розташованих на територіях активних або можливих бойових дій.

Для Миколаївської області передбачено 68,8 млн гривень. З них Миколаївський обласний бюджет отримає 40 млн гривень, а 28,8 млн гривень буде спрямовано до чотирьох громад області: Галицинівської сільської, Горохівської сільської, Миколаївської міської та Первомайської селищної громад.

Кошти, спрямовані на підтримку прифронтових регіонів, можуть бути використані на найважливіші для захисту та функціонування потреби:

будівництво чи облаштування укриттів;

невідкладні аварійно-відновлювальні роботи;

будівельні матеріали для відновлення пошкоджених обʼєктів;

ремонт мереж тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, опалення та електричних мереж;

захист обʼєктів критичної інфраструктури тощо.

Дякуємо Урядові за підтримку та працюємо далі