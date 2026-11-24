Незвичайний інцидент стався у Стамбулі напередодні важливого матчу Ліги чемпіонів між Галатасараєм та Астон Віллою, який відбудеться у вівторок. Поблизу турецького міста помітили лева, що вільно пересувався лісистою місцевістю, пише Корепондент.

Тварину зафіксували приблизно за 16 кілометрів від стадіону RAMS Park. У зв’язку з цим територію навколо лісового масиву та прилеглих вілл оточили, рух на в’їздах і виїздах контролюють, а місцевих мешканців закликали дотримуватися обережності.

За інформацією Fanatik, лева помітили камери відеоспостереження в районі Зекеріякьой. Із понеділка до пошукової операції залучили близько 70 осіб, серед яких поліцейські та фахівці з дикої природи. Для обстеження території використовують сім безпілотників, а всі підходи до лісового масиву перебувають під контролем. Влада Стамбула заявила, що мобілізувала всі необхідні ресурси, аби спіймати хижака живим.

На тлі цієї ситуації в Туреччині почали поширюватися чутки, що Астон Вілла нібито скасувала заплановане передматчеве тренування на RAMS Park через втечу лева. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Бірмінгемці вирішили не проводити заняття у Стамбулі через незадовільний стан газону та натомість потренувалися на власній базі в Англії.

Історія швидко набула в Туреччині майже сюрреалістичного забарвлення. На тлі незвичайного інциденту Галатасарай опублікував на своїй сторінці відеоролик, створений за допомогою штучного інтелекту та присвячений втечі лева.