Про це після закінчення візиту на Закарпаття прем’єра Угорщини Петера Мадяра розповів президент Зеленський.

-Дуже предметна зустріч із Прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Є багато сфер, у яких наші країни можуть працювати разом і посилювати одна одну. Енергетика, двостороння торгівля, гуманітарна підтримка – все сьогодні встигли обговорити.

Зокрема, постачання газу й дизеля в Україну, розширення використання українських газосховищ угорськими компаніями. Спільні інфраструктурні проєкти – реконструкцію наявних пунктів пропуску та створення нових, прямі потяги між Україною та Угорщиною за новими маршрутами.

Окремо говорили про гуманітарне розмінування і розширення участі Угорщини у відповідній коаліції. Щодо всіх питань є конкретні домовленості. Доручили командам попрацювати на своєму рівні, щоб оперативно їх реалізувати.

Дякую Прем’єр-міністру за візит до України, підтримку та засудження російської агресії.