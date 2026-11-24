Продовжується наймасштабніший і найтитулованіший жабогадюкінг в сучасній українській історії – на наших очах розгортається спроба публічної ревізії антикорупційних правоохоронних органів. На жаль, в їх роботі досі чинний радянський і пострадянський принцип: хто що чи від чого охороняє, той те і має. Але сподіваємось, що це стане певним щепленням від корупції і зловживань у антикорупційних органах.

Вчора Колишній генпрокурор Кравченко заявив, що спіймані на корупції очільники НАБУ і САП задіяли ДБР для уникнення відповідальності (ВІДЕО)

А сьогодні він повідомив, що у гру вступив заступник очільника ОП славнозвісний Олег Татаров.

-Сьогодні зʼявилася інформація, що ДБР ніяк не може знайти документи, які підтверджують законність проведення НСРД щодо дружини керівника САП Олександра Клименка та її близької подруги.

Поясню, що відбувається. Одна всім відома людина з Офісу Президента – Олег Татаров дуже хоче допомогти Кривоносу та Клименку закрити кримінальні справи в обмін на закриття низки проваджень щодо нього самого та підконтрольних йому осіб. І для цього вже зроблено чимало.

Прямо сьогодні затримано одразу двох заявників у справі щодо дружини керівника САП та її близької подруги, адвокатки Наталії Редіч. Без ухвали суду, невідкладно. Затримання відбулося в межах кримінального провадження за ст. 370 КК України, зареєстрованого ДБР за заявами дружини Клименка та її подруги. Суспільство намагаються переконати, що вони не брали хабарі з власної волі, а їх ледь не примушували це робити. Причому неодноразово. Нагадаю: після оприлюднення наступних епізодів ця конструкція захисту розсиплеться. Тож ви просто зараз документуєте самі себе.

До цього ДБР закрило кримінальне провадження щодо Семена Кривоноса вже наступного дня після оголошення йому підозри. Підстава – начебто відсутність складу кримінального правопорушення. Абсолютний юридичний абсурд.

Роль комунікатора між Офісом Президента, ДБР та Офісом Генерального прокурора виконує детектив НАБУ Олександр Абакумов. Саме він уночі після оголошення підозри Кривоносу оббігав усі інстанції, домагаючись закриття справи проти свого начальника. Керівник САП Олександр Клименко щотижня ходить на звіт в Офіс Президента.

То що там із незалежністю антикорупційних органів? Чи незалежність закінчується там, де починається питання кримінальної відповідальності їхнього керівництва? – запитує Кравченко.