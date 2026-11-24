Папа Римський Франциск тричі в житті бачив диявола, а також “брами пекла”. Про це він писав у своєму особистому щоденнику.

У книзі “Особистий щоденник Папи Франциска”, яка вийшла у світ у вівторок, 24 листопада, є запис за 2021 рік, у якому покійний понтифік згадує про три видіння диявола: одного разу з автомобіля, вдруге – “на хорах” під час меси, і втретє – під час зустрічі з посадовцями Ватикану, пише ВВС.

“Я не можу забути моторошну хрипкість його голосу”, – написав Франциск, згадуючи одне з цих видінь.

У щоденнику, який він вів із 1992 по 2024 рік, Франциск також висловив жаль через свій візит до Чилі у 2018 році. Тоді його критикували за те, що він став на захист єпископа, якого звинувачували в приховуванні фактів сексуального насильства, скоєного священником.

Франциск, який очолював Католицьку церкву протягом 12 років аж до своєї смерті у 2025 році, згодом попросив вибачення та скликав чилійських єпископів до Рима, де всі вони запропонували подати у відставку.

“Спустошений через ситуацію в Чилі”, – написав Франциск у записі за 2021 рік.

“Мені було важко визнати те, що сталося в Чилі; я не думав, що все настільки серйозно”.

Розповідаючи про свої зустрічі, які він сприймав як зустрічі з дияволом, Франциск писав, що не може забути його “зловісний” погляд.

“Він дивився на мене палаючими очима… ще пронизливішими, ніж раніше. Вони були схожі на спалахи вогню”, – написав він про своє друге видіння, яке, за його словами, сталося в кармелітській каплиці, коли він був архієпископом Буенос-Айреса.

За його словами, присутність диявола переслідувала його під час подорожей, зокрема під час візиту до Чилі на тлі скандалу із сексуальним насильством у церкві, а також під час однієї із зустрічей за кілька днів після повернення до Рима.

“Я бачив його і чув його голос – тріумфальний, ніби він володів усім”, – написав Франциск, додавши, що “Господь дав мені можливість звільнитися від цих зустрічей”.

Підпис до фото,Збірку щоденників відредагував Віктор Мануель Фернандес, очільник Дикастерії доктрини віри Ватикану та друг Франциска

Покійний понтифік також розповів, що в червні 2018 року, коли готувався до сну, “побачив брами пекла”.

“Я трохи поспостерігав за ними, і це мене нажахало”, – написав він, додавши, що “взяв до рук вервицю як зброю”.

“Небезпечно наближатися до брам пекла, тому що звідти можуть вирватися язики полум’я й обпалити”, – зазначив він.

Щоденники відредагував кардинал Віктор Мануель Фернандес, очільник Дикастерії доктрини віри Ватикану та друг Франциска.

Це перші щоденники папи римського, оприлюднені для широкого загалу після 1960-х років.

Папу Франциска обрали главою Католицької церкви у 2013 році. Він помер у квітні 2025 року у віці 88 років.