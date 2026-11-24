Папа Римський Франциск тричі в житті бачив диявола, а також “брами пекла”. Про це він писав у своєму особистому щоденнику.
У книзі “Особистий щоденник Папи Франциска”, яка вийшла у світ у вівторок, 24 листопада, є запис за 2021 рік, у якому покійний понтифік згадує про три видіння диявола: одного разу з автомобіля, вдруге – “на хорах” під час меси, і втретє – під час зустрічі з посадовцями Ватикану, пише ВВС.
“Я не можу забути моторошну хрипкість його голосу”, – написав Франциск, згадуючи одне з цих видінь.
У щоденнику, який він вів із 1992 по 2024 рік, Франциск також висловив жаль через свій візит до Чилі у 2018 році. Тоді його критикували за те, що він став на захист єпископа, якого звинувачували в приховуванні фактів сексуального насильства, скоєного священником.
Франциск, який очолював Католицьку церкву протягом 12 років аж до своєї смерті у 2025 році, згодом попросив вибачення та скликав чилійських єпископів до Рима, де всі вони запропонували подати у відставку.
“Спустошений через ситуацію в Чилі”, – написав Франциск у записі за 2021 рік.
“Мені було важко визнати те, що сталося в Чилі; я не думав, що все настільки серйозно”.
Розповідаючи про свої зустрічі, які він сприймав як зустрічі з дияволом, Франциск писав, що не може забути його “зловісний” погляд.
“Він дивився на мене палаючими очима… ще пронизливішими, ніж раніше. Вони були схожі на спалахи вогню”, – написав він про своє друге видіння, яке, за його словами, сталося в кармелітській каплиці, коли він був архієпископом Буенос-Айреса.
За його словами, присутність диявола переслідувала його під час подорожей, зокрема під час візиту до Чилі на тлі скандалу із сексуальним насильством у церкві, а також під час однієї із зустрічей за кілька днів після повернення до Рима.
“Я бачив його і чув його голос – тріумфальний, ніби він володів усім”, – написав Франциск, додавши, що “Господь дав мені можливість звільнитися від цих зустрічей”.
Покійний понтифік також розповів, що в червні 2018 року, коли готувався до сну, “побачив брами пекла”.
“Я трохи поспостерігав за ними, і це мене нажахало”, – написав він, додавши, що “взяв до рук вервицю як зброю”.
“Небезпечно наближатися до брам пекла, тому що звідти можуть вирватися язики полум’я й обпалити”, – зазначив він.
Щоденники відредагував кардинал Віктор Мануель Фернандес, очільник Дикастерії доктрини віри Ватикану та друг Франциска.
Це перші щоденники папи римського, оприлюднені для широкого загалу після 1960-х років.
Папу Франциска обрали главою Католицької церкви у 2013 році. Він помер у квітні 2025 року у віці 88 років.