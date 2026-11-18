Уряд Норвегії напередодні оголосив про негайне запровадження заборони на в’їзд для професійних спортсменів із Росії та Білорусі — незалежно від того, чи беруть вони участь у міжнародних змаганнях, чи ні. Нові правила поширюються на візові заяви, які подають як самі спортсмени з держав-агресорів, так і персонал, що їх супроводжує.

Про це пише LSM, передає Інше ТВ.

Ще минулого тижня Норвегія заявила про намір закрити в’їзд для професійних спортсменів із Росії та Білорусі, однак тоді не уточнювалося, коли саме ці заходи набудуть чинності.

Як пояснили в уряді Норвегії, таке рішення ухвалено у зв’язку з тим, що спорт найвищих досягнень у Росії тісно пов’язаний із державними структурами. Заборона на в’їзд діятиме доти, доки триватиме розв’язана Росією агресивна війна проти України. Вона також поширюється на спортсменів із цих держав-агресорів, які отримали статус «нейтральних учасників».

Норвегія — одна з провідних країн у зимових видах спорту, і на початку сезону тут відбудеться чимало міжнародних змагань високого рівня. Уже найближчими вихідними в Ліллегаммері стартує Кубок світу зі стрибків на лижах із трампліна, а в грудні в Тронгеймі відбудуться етапи Кубка світу з лижних гонок та лижного двоборства. Раніше про заборону на видачу віз російським спортсменам оголосив уряд Фінляндії.

Втім, напередодні нового зимового сезону не лише північні країни дотримуються жорсткої позиції щодо держав-агресорів у спортивній сфері. Польща також не видаватиме візи російським стрибунам із трампліна для участі в етапах Кубка світу сезону 2026/2027 — незалежно від того, чи мають вони статус нейтральних спортсменів.

Як повідомляло Інше ТВ, Розвідка Норвегії попередила, що РФ готує диверсії в цій країні